Milan | l' ex presidente Yonghong Li indagato in Cina per l' acquisto del club

L’ex presidente del Milan Yonghong Li indagato per false comunicazioni : L’ex presidente del Milan , Yonghong Li, è indagato dalla Procura di Milan o per false comunicazioni . Avrebbe nascosto la sua reale situazione finanziaria ai tempi in cui era azionista del club e stava cercando di rilevarlo. Secondo quanto riferisce l’Ansa, ci sarebbe stato un primo contatto tra la i magistrati Milan esi e l’autorità giudiziaria cinese e di Macao. La Cina e la sua regione autonoma hanno inviato ai magistrati una richiesta di ...

Filippo Penati morto - l’ex presidente della Provincia di Milan o era malato da tempo : Lo aveva detto solo qualche tempo fa che stava combattendo contro il cancro, annunciando un ricorso contro la condanna in appello da parte della Corte dei conti per il caso Serravalle. Oggi Filippo Penati , 67 anni, ha perso la sua battaglia. Già sindaco di Sesto San Giovanni e poi presidente della Provincia di Milano è stato processato per concussione (prescrizione) e corruzione (assoluzione). “Io sono sempre il Filippo di un tempo . Forte ...

Stadio San Siro - il presidente del Milan Scaroni allo scoperto e non mancano i fischi… : “Perchè un nuovo Stadio? Tutti amiamo lo Stadio Meazza, ci sta nel cuore come a tutti i tifosi. Ma vogliamo uno Stadio moderno, sicuro per le famiglie. Uno Stadio per tutti, per avere servizi che oggi non ci sono”. Sono le importanti dichiarazioni di Paolo Scaroni, presidente del Milan, aggiornamenti nella sala consiliare del Municipio 7, a due passi da San Siro, in un incontro per discutere del progetto per un nuovo Stadio a ...