Mi manda Raitre | i cellulari sono realizzati per durare solo tre anni

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Stando a quanto affermato questa mattina da Mi, in Italia il 95% della popolazione possiede almeno un cellulare. Gli italianiai primissimi posti per uso e detenzione di dispostivi personali. I telefoniniquasi 50 milioni nel bel paese, con una concentrazione abbastanza equilibrata dal nord al sud. Durata deiprogrammati perun periodo variabile tra i tre e i quattro. È una vera propria programmazione che si chiama obsolescenza programmata. I pezzi di ricambio e i softwareprogrammati perun arco limitato di tempo per favorire così i consumi. La stessa complessità dei telefonini usura i dispositivi, rallentandoli anche per i continui aggiornamenti richiesti. Gli odierni smartphonedei computer ed un po' meno dei telefoni. In sostanza le case produttrici di smartphone dopo 3non producono più pezzi di ...

salvosottile : Felice e onorato di condurre Mi Manda RAITRE, campione di ascolti. Il successo del programma (vero servizio pubbli… - ai_em_fab : RT @salvosottile: Felice e onorato di condurre Mi Manda RAITRE, campione di ascolti. Il successo del programma (vero servizio pubblico) è’… - CosettaGiordano : RT @salvosottile: Felice e onorato di condurre Mi Manda RAITRE, campione di ascolti. Il successo del programma (vero servizio pubblico) è’… -