Mercato Juventus | pazza idea Eriksen | maxi scambio proposto da Paratici

Fonte : juvedipendenza

(Di venerdì 11 ottobre 2019)– Non solo Pogba per la. Da temposegue diverse piste pe il centrocampo bianconero, tra cuidel Tottenham. Continuano a rincorrersi le voci sul futuro di Christian. In scadenza di contratto a giugno 2020, il centrocampista danese non ha intenzione di rinnovare con il Tottenham e ormai da mesi sta flirtando con alcune big europee. Laè (insieme al Real) tra le favorite del danese., Rabiot perLa squadra che sembra attualmente in vantaggio è senza ombra di dubbio il Real Madrid, ma lanon ha alcuna intenzione di gettare la spugna. In tal senso, secondo quanto riportato da ‘Calcioweb.it’, i bianconeri potrebbero giocarsi anche la carta Adrien Rabiot, deluso dal poco minutaggio sin qui datogli da Maurizio Sarri. Leggi anche:Juve: Pogbà nuovamente bianconero, è ...

francesco_s22 : RT @PaPaganini: News di mercato dal Principato visto che sono qui. A #Ibrahimovic scade il contratto a dicembre,lui vuole tornare in Italia… - Arianna_82_ : RT @PaPaganini: News di mercato dal Principato visto che sono qui. A #Ibrahimovic scade il contratto a dicembre,lui vuole tornare in Italia… - Luigi66621823 : RT @PaPaganini: News di mercato dal Principato visto che sono qui. A #Ibrahimovic scade il contratto a dicembre,lui vuole tornare in Italia… -