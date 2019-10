Meghan Markle di nuovo incinta | nausee sospette e abiti larghi per nascondere la pancia

“Ha fatto piangere Harry”. Meghan Markle - ormai tutti notano quello che sta succedendo alla duchessa : Da qualche tempo in tanti si sono accorti di un aumento di peso di Meghan Markle. La duchessa di Sussex e moglie di Harry è ingrassata. Perché? È probabile che la Markle non abbia ancora perso il peso accumulato durante la gravidanza. Ricordiamo che Meghan è diventata mamma di Archie il 6 maggio 2019, quindi appena 5 mesi fa. Ed è normale che una mamma che ha da poco partorito non sia ancora ritornata alla forma fisica che aveva prima della ...

Meghan Markle è di nuovo incinta? L’indiscrezione che fa impazzire il web : Secondo un'indiscrezione che è trapelata in rete, Meghan Markle sarebbe in dolce attesa e il Principe Harry sarebbe così felice che non sarebbe riuscito a trattenere le lacrime. Il rumor è da prendere con le pinze dato che, fino a questo momento, non ci sarebbe nessuna conferma dai portavoce di Buckingham Palace né tanto meno dai duchi di Sussex. Sì, perchè il rumor che ha fatto impazzire il web vede Meghan Markle come protagonista, ancora una ...

Meghan Markle di nuovo incinta - Harry in lacrime : indiscrezioni : Meghan Markle sarebbe nuovamente incinta e quando Harry ha appreso la notizia non ha trattenuto lacrime di gioia. Questo è quanto riporta il magazine Life&Style. Una fonte vicina ai Duchi del Sussex avrebbe riferito alla rivista americana che Lady Markle aspetta il secondo figlio a pochi mesi dalla nascita di Baby Archie, avvenuta lo scorso 6 maggio. L’insider avrebbe fornito elementi particolareggiati di questa seconda gravidanza che ...

Meghan Markle e l’abito da lutto in valigia : Durante il tour in Africa di Meghan Markle e del principe Harry il Sun ha riportato una notizia che ha generato voci incontrollabili sulla salute della regina. A quanto pare la duchessa di Sussex avrebbe portato con sé un abito nero nel caso Sua Maestà fosse deceduta mentre lei si trovava in un altro continente. Questo dettaglio ha fatto il giro del web e dei giornali, facendo temere per le reali condizioni fisiche di Elisabetta II. La monarca ...

Kate Middleton al Museo supera se stessa. E cancella definitivamente Meghan Markle : Kate Middleton si è presentata al Museo di Storia Naturale di Londra, sorprendendo tutti col suo look estremamente elegante. Di nuovo la Duchessa di Cambridge si aggiudica il titolo di Regina di stile. Kate sfoggia nuovamente dei pantaloni larghi, corti alle caviglie, un modello che ultimamente ama moltissimo. Ne ha già sfoggiato un paio chiaro la scorsa primavera e in versione scura lo scorso settembre. Questa volta sono verde salvia, firmati ...

Svelati i nomi in codice della regina Elisabetta e di Meghan Markle - : Francesca Rossi La stampa ha rivelato i nomi in codice con cui le guardie del corpo, per ragioni di sicurezza, si riferiscono alla regina Elisabetta e a Meghan Markle durante le conversazioni private Ricordate il film della Disney “Pretty Princess” (2001) di Garry Marshall con Anne Hathaway e Julie Andrews? C’è una scena, verso la fine, in cui le guardie del corpo stanno comunicando tra loro l’imminente arrivo delle protagoniste, la ...

Meghan Markle in Sudafrica infrange il protocollo con un selfie involontario : È stato un lungo viaggio quello di Meghan Markle e del Principe Harry in Sudafrica. Dove i due hanno avuto modo di incontrare tantissime persone e partecipare a incontri importanti. I duchi del Sussex hanno alternato momenti istituzionali ad altri meno formali e ad alcuni di questi ha partecipato anche il piccolo Archie.\\Durante l'ultimo giorno di permanenza in Sudafrica, però, Meghan Markle ha involontariamente infranto il protocollo reale, ...

Uno chemisier come quello di Meghan Markle (ma autunnale) : In Veronica BeardIn Hannah LaveryIn MayamikoIn Martin GrantIn Room 502In Club MonacoIn StaudIn Grace Wales BonnerIn GivenchyIn AltuzarraIn occasione del suo recente royal tour in Sudafrica, la duchessa di Sussex Meghan Markle ha adottato dei look – se possibile – ancor più casual e chic rispetto ai precedenti outfit sfoggiati nel corso dei suoi viaggi in Marocco e Australia. Oltre a indossare abiti e accessori di designer africani, ...

«La regina Elisabetta sta male?». Il gesto di Meghan Markle che fa spaventare i sudditi : «La regina Elisabetta sta male?». Il gesto di Meghan Markle che fa spaventare i sudditi. Negli ultimi giorni ha fatto il giro del web un gesto della duchessa di Sussex che avrebbe fatto...

Thomas Markle ha cresciuto Meghan da solo? : Meghan Markle è stata cresciuta dal padre Thomas, che oggi non vede né sente più L’Express riporta a galla dei passaggi dell’ultimo libro di Andrew Morton, “Meghan: A Hollywood Princess”, che racconta la storia della duchessa di Sussex. Nel volume si fa in parte luce sul rapporto con il genitore, assente dal Royal Wedding per ragioni di salute - e dopo aver messo in imbarazzo la Royal Family con alcuni scatti concordati con i paparazzi.\\Stando ...

Meghan Markle raggiante in Africa : foto - : Fonte foto: Getty, LaPresseMeghan Markle raggiante in Africa: foto 1Sezione: Spettacoli Tag: British Royal Family Elisabetta Esposito Una carrellata di immagini di Meghan Markle: la duchessa è apparsa in gran forma e raggiante durante il suo primo tour Africano con il Principe Harry e Archie Meghan Markle ha preso parte di recente a un ...

Meghan Markle incontrerà il padre in tribunale? - : Elisabetta Esposito Meghan Markle potrebbe rivedere il padre Thomas dopo anni: la duchessa ha infatti fatto causa a una testata per la pubblicazione di una corrispondenza privata tra papà e figlia La causa intentata da Meghan Markle e dal Principe Harry contro il Mail on Sunday apre un interrogativo non da poco: la duchessa incontrerà il padre Thomas in tribunale? Se lo chiede il Sun, che ricorda come l’uomo non veda più la figlia da ...

Meghan Markle - il retroscena del discorso di Harry contro la stampa : I Duchi di Sussex hanno recentemente sporto querela nei confronti di alcuni tabloid inglesi a seguito della pubblicazione di una lettera privata di Meghan Markle e dell’intercettazione di messaggi telefonici. Come ben si sa, oltre che con le azioni legali Harry si è espresso pure attraverso un durissimo comunicato, tra le cui righe ha paragonato l’accanimento nei confronti della moglie a quanto subito più di vent’anni fa da ...

Meghan Markle - Harry dichiara guerra alla stampa : denunciati due tabloid per difendere la sua privacy : Il principe Harry ha dichiarato guerra alla stampa inglese e ha denunciato diversi tabloid per difendere la privacy di Meghan Markle e della sua famiglia. Leggi anche > Meghan...