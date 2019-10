Maxi incendio in California | evacuate 12mila abitazioni I venti alimentano le fiamme

California - Maxi incendio a nord di Los Angeles : 12mila case evacuate - quasi 2mila ettari in fiamme. Il rogo ripreso da un’auto : Il nord di Los Angeles avvolto dalle fiamme a causa di un maxi incendio che si è sviluppato nella notte tra giovedì e venerdì e che si sta velocemente propagando a causa dei forti venti che stanno colpendo la California. Per questo motivo, l’evacuazione forzata riguarda decine di migliaia di residenti: al momento sono oltre 12mila le case interessate in un’area di quasi 2mila ettari. Diversi edifici sono già stati distrutti, mentre ...

Maxi incendio a San Giuseppe Jato distrugge 40 mezzi della Cogesi : Maxi rogo questa notte a San Giuseppe Jato. A bruciare sono stati almeno 40 mezzi della ditta Cogesi, che si occupa del servizio di raccolta rifiuti in numerosi comuni della provincia di Palermo. Erano le 23.30 circa, quando un grosso rogo ha iniziato ad avvolgere l’autopoarco che si trova lungo la strada provinciale 20 di San Giuseppe Jato. Le fiamme hanno distrutto in maniera grave almeno una quarantina di veicoli che servono alla ditta ...

Maxi incendio in un capannone di rifiuti a Codogno : incendio nella notte in provincia di Lodi, a Codogno, in un capannone della GGM Ambiente, un’azienda che si occupa del trattamento di rifiuti. Un’ispezione a sorpresa dell'Arpa i primi di agosto aveva evidenziato irregolarità nella gestione dei rifiuti presenti. (Lapresse) Redazione ?