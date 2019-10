Mattia Binotto F1 | GP Giappone 2019 | “La gestione di Leclerc e Vettel? Non è facile ma

VIDEO F1 - Mattia Binotto : “Non semplice gestire due piloti - ma tutto è stato chiarito” : Mattia Binotto torna sulle polemiche di Singapore e Sochi. Gli screzi via team radio di Charles Leclerc e Sebastian Vettel non sono piaciuti ai tifosi né, soprattutto, al team principal della scuderia di Maranello che ha voluto mettere i puntini sulle “I” a questa situazione. Come ha spiegato nel venerdì del Gran Premio del Giappone di F1, ai microfoni di Sk Sport, Binotto ha parlato con entrambi i suoi piloti, confermando che tutto ...

Mattia Binotto F1 - GP Giappone 2019 : “Dovremo essere perfetti per vincere a Suzuka” : Nel prossimo weekend il Circus della F1 torna protagonista a Suzuka (Giappone), sede del round del Mondiale 2019 di F1. Sul celeberrimo tracciato nipponico, la Ferrari vorrà centrare la sua quarta vittoria stagionale e rifarsi dal risultato della gara a Sochi (Russia). Il ritiro del tedesco Sebastian Vettel ha vanificato di fatto la sua prestazione e anche quella del compagno di team Charles Leclerc, per la famosa Virtual Safety Car favorevole ...

Formula 1 - penalità in arrivo per Vettel in Giappone? Mattia Binotto fa chiarezza dopo il guasto di Sochi : Il team principal è intervenuto nel post gara per analizzare il guasto occorso sulla Ferrari di Vettel, facendo chiarezza anche in vista del Gran Premio del Giappone Una possibile doppietta trasformatasi, in poco tempo, in un amaro terzo posto che lascia tanta delusione in casa Ferrari dopo il Gran Premio di Russia. Nel giro di pochi minuti, infatti, la Ferrari ha incassato il ritiro di Vettel per un problema alla centralina della MGU-K, ...

VIDEO Mattia Binotto : “Dispiaciuti per il risultato - sulla strategia serviva maggiore chiarezza…” : Mattia Binotto commenta con particolare amarezza il risultato del GP di Russia 2019 di F1. Il team principal della Ferrari ammette che oggi il team non è stato perfetto sotto diversi punti di vista, incominciando dall’affidabilità, con la vettura di Sebastian Vettel che è finita ko per un guasto alle componenti elettriche della sua Power Unit. Molte discussioni, ovviamente, ruotano attorno alla strategia adottata al via. Binotto spiega che ...

Mattia Binotto F1 - GP Russia 2019 : “Non siamo stati perfetti - la vittoria l’abbiamo regalata. Sulle strategie…” : Ancora una volta Mattia Binotto avrà una domenica pomeriggio più lunga del previsto. Il team principal della Ferrari, infatti, dovrà prendere i suoi due piloti e intraprende una discussione nella quale dovrà spiegare i perchè ed i percome di una strategia che ha lasciato molti punti interrogativi e che poteva rischiare di incrinare i rapporti tra i due piloti di Maranello, dopo il precedente di Singapore. A monte, tuttavia, l’amaro in ...

Mattia Binotto F1 - GP Russia 2019 : “Il nostro obiettivo è la doppietta. Abbiamo parlato per la partenza” : A pochi minuti dal via del GP di Russia (ore 13.10), sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1, cresce la tensione. Le Ferrari partiranno dalla prima e terza posizione con il monegasco Charles Leclerc e il tedesco Sebastian Vettel e, a differenza delle Mercedes, inizieranno la loro corsa con gomme soft, mentre la scuderia di Brackley ha puntato su una scelta diversa, ovvero le mescole medie, per essere più veloci dopo diversi giri. Convinto delle ...

VIDEO F1 - Mattia Binotto avvisa : “Leclerc e Vettel dovranno aiutarsi nel GP di Russia” : Soddisfatto, ma anche concentrato. Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, da un lato festeggia la pole position di Charles Leclerc (per il quale riserva parole al miele) dall’altro rimane decisamente con i piedi per terra in vista del Gran Premio di Russia 2019 di domani. Le due Ferrari, che come ammette Binotto sono molto più facili d guidare, scivolano di meno e consumano meglio le gomme, non sono state in grado di completare ...

Mattia Binotto F1 - GP Russia 2019 : “Leclerc è velocissimo - contenti della pole position. Pressione sulla Mercedes” : Ferrari scatenata a Sochi dove oggi si sono disputate le qualifiche del GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1. Charles Leclerc ha conquistato la pole position mentre Sebastian Vettel scatterà in terza posizione alle spalle di Lewis Hamilton: domani si andrà a caccia della quarta vittoria consecutiva su un tracciato ostico e impegnativo, ormai le Rosse sono entrate in una nuova dimensione dopo un avvio di stagione complicato. Il team principal ...

Mattia Binotto F1 - GP Russia 2019 : “Siamo curiosi di metterci alla prova a Sochi - dovremo essere pronti a ogni evenienza” : La Ferrari sembra proprio aver cambiato il colore della sua annata nel Mondiale 2019 di F1. Negli ultimi tre round iridati sono arrivate tre vittorie (due con il monegasco Charles Leclerc e una con il tedesco Sebastian Vettel). Successi che hanno evidenziato come la SF90 sia migliorata in curva e non abbia solo nella potenza del motore l’unico punto di forza. Per questo motivo, l’appuntamento a Sochi, in Russia (27-29 settembre), ...

F1 - GP Singapore 2019. Mattia Binotto : “Scambiare le posizioni di Vettel e Leclerc? Ci abbiamo pensato. Undercut sorprendente” : Sebastian Vettel ha vinto il GP di Singapore precedendo Charles Leclerc, la Ferrari ha confezionato una doppietta d’antologia dopo due anni di digiuno e il risultato di Marina Bay ha rilanciato il Cavallino Rampante che ha conquistato il terzo successo consecutivo nel Mondiale F1. Il tedesco era scattato dalla terza posizione ma, grazie a una strategia molto intelligente, è riuscito a sopravanzare Lewis Hamilton e il compagno di squadra ...

Mattia Binotto F1 - GP Singapore 2019 : “Bella doppietta - una vittoria di tutta la squadra. Successo importante per Vettel” : Giornata indimenticabile per la Ferrari che ha confezionato una pazzesca doppietta nel GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul tracciato cittadino di Marina Bay. Sebastian Vettel ha vinto davanti a Charles Leclerc, doppietta delle Rosse a oltre due anni di distanza dall’ultima volta (GP di Ungheria nel 2017) e terzo Successo consecutivo dopo le due affermazioni del monegasco tra Spa e Monza. Il team principal ...

Mattia Binotto F1 - GP Singapore 2019 : “Pole position fantastica ma calma : la gara è domani. Macchina migliorata - fiducia per il 2020” : Grandissima giornata per la Ferrari che, grazie a uno strepitoso Charles Leclerc, è riuscita a conquistare la pole position del GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa su un tracciato sulla carta sfavorevole al Cavallino Rampante. La Scuderia di Maranello, reduce dalle vittorie di Spa e Monza ottenute proprio col giovane monegasco, ha lavorato alacremente per essere competitiva anche sulla pista di Marina Bay caratterizzata da ...

F1 - rivoluzione nel 2020 : arrivano le mini race in qualifica? Mattia Binotto : “Tutti i team sono d’accordo - si faranno” : C’è grande fermento nell’universo della Formula Uno, entro la fine di ottobre bisognerà approvare il nuovo regolamento per il 2021 e le varie scuderie sembrano non essere d’accordo su diversi aspetti. L’intento sembrerebbe essere quello di standardizzare la massima categoria automobilistica, un aspetto che non piace alla Ferrari la quale preferirebbe naturalmente conservare la possibilità di ricerca e sviluppo per poter ...

F1 - Mattia Binotto : “La Ferrari per vincere a Monza deve essere perfetta” : Lunga intervista rilasciata a formula1.com da Mattia Binotto alla vigilia del GP d’Italia di F1, dove il team principal della Ferrari ha parlato dell’imminente GP d’Italia che nel fine settimana si correrà a Monza. Tanti gli argomenti toccati, dalla vittoria di Spa al degrado delle gomme. Si inizia dal successo di Spa: “La vittoria a Spa è importante per i nostri fan, speriamo che molti si uniranno a noi a Monza per ...