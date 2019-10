Materia oscura | la firma nel plasma

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Laè una componente misteriosa che costituisce l’85% dellanell’universo. Si pensa che essa sia costituita da ipotetiche particelle “fredde”, note come assioni. Per rilevare gli assioni, e quindi la, uno studio ha sperimentato un nuovo metodo basato sul, un gas ionizzato, costituito da un insieme di elettroni e ioni. La ricerca, pubblicata su Physical Review Letters, è stata condotta da un team dell’Università di Stoccolma. «Trovare l’assione è un po’ come sintonizzare una radio: devi sintonizzare l’antenna fino a quando non prendi la giusta frequenza», afferma il Dr. Alexander Millar, del Dipartimento di Fisica dell’Università di Stoccolma e autore della ricerca. Secondo lo studio, all’interno di un campo magnetico gli assioni genererebbero un piccolo campo elettrico che a contatto con ilsi convertirebbe in fasci di luce. Queste ...

