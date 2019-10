Mario Draghi | “La BCE ha agito per la crescita Euro mai così popolare”

Mario Draghi dà le pagelle ai premier italiani : i voti da Silvio Berlusconi a Matteo Renzi : Si è congedato dalla Bce dopo otto anni e durante il suo mandato ha assistito all'avvicendamento di sette governi in Italia da Silvio Berlusconi al Conte bis. In Mario Draghi l'artefice: la vera storia dell'uomo che ha salvato l' euro (Rizzoli Editore), scritto dai giornalisti Jana Randow e Alessand

Mario Draghi lancia l'allarme sul rallentamento della crescita economica nell'Eurozona : Sebbene fosse stato da tempo anticipato, il progressivo e inarrestabile rallentamento della crescita economica nell'Eurozona ha allertato ulteriormente il presidente uscente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Nel corso della sua ultima audizione davanti al Parlamento europeo, Draghi ha affermato che "Il Pil è ora previsto a 1,1% nel 2019, meno 0,6 punti dalle proiezioni di dicembre 2018, a 1,2% nel 2020, meno 0,5 punti da dicembre". ...

Mario Draghi tagli i tassi e ne fanno le spese le banche. Ma il conto lo pagheranno i clienti : Gli interessi negativi decisi dalla Bce hanno eroso i guadagni degli istituti di credito che ora dovranno cercare di fare margine sui clienti. E, anche per colpa delle nuove tecnologie, dietro agli sportelli ci sono altri licenziamenti in vista

Quantitative Easing 2 - la vendetta : Mario Draghi ci riprova - ma non salverà l’Europa : 20 miliardi al mese: questa la quantità di denaro che la Bce pomperà nell’economia dell’Eurozona per evitare il rischio recessione. Una medicina necessaria e tempestiva, ma non risolutiva. Perché non risolvere nemmeno un problema dell’economia europea. Per farlo, è necessario che la politica batta un colpo.Continua a leggere

Negli scatoloni di Mario Draghi : In esclusiva per Huffpost un brano estratto dal libro “Questa non è l’Italia” del giornalista Alan Friedman. Pubblicato da Newton Compton, il testo sarà in libreria dal 9 settembre. In alto, sovrastante la città di Francoforte, nell’ex quartiere popolare di Ostend, un imponente grattacielo grigio di centottantacinque metri svetta accanto alla riva destra del fiume Meno, innalzandosi sulle ...

Francesco Acquaroli interpreta Mario Draghi in “Adult in the Room” di Costa -Gravas : Francesco Acquaroli, interpreta Mario Dranghi in”Adults in the Room” di Costa-Gavras, in prima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia