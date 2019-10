Manchester - 5 persone accoltellate in un centro commerciale : un arresto : Momenti di panico in Inghiletrra. Almeno quattro persone sono state accoltellate oggi a Manchester , nel Regno Unito, fuori dal centro commerciale Arndale, che è stato isolato dalla polizia...

Manchester - almeno quattro persone accoltellate fuori da un centro commerciale : Un brutto fatto di cronaca si è verificato nella mattinata odierna, 11 ottobre, a Manchester, in Inghilterra, dove un soggetto, le cui generalità non sono state rese note, ha accoltellato all'improvviso quattro persone che si trovavano all'esterno del centro commerciale Arndale, situato in pieno centro cittadino. Le fonti di informazione britanniche riferiscono che non ci sono vittime. I feriti sono stati trasportati in ospedale, e sulle loro ...