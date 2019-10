Maltempo Sardegna | 1 | 4 milioni dalla Regione a 23 Comuni per i danni del 2018-2019

Allerta Meteo Sardegna : Maltempo per oggi e domani - criticità gialla : Allerta Meteo con codice Giallo in Sardegna per temporali. L’avviso e’ stato emesso dalla protezione civile e riguarda Iglesiente, Campidano e Gallura dalle 14 alla mezzanotte di oggi. Per i bacini Flumendosa-Flumineddu l’Allerta si estende fino alle 18 di domani. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: maltempo per oggi e domani, criticità gialla sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sardegna : smottamenti e allagamenti nel Nuorese : smottamenti, depositi di fango e pietrisco sulle strade, allagamenti: è il bilancio dei danni provocati da un forte temporale che si è abbattuto questo pomeriggio a Orgosolo. Un nubifragio che ha visto impegnate diverse squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro. Gli interventi piu’ impegnativi in via Liguria, dove la strada ha ceduto in piu’ punti, in piazza Santa Croce, situata nella parte bassa del paese e ...

Maltempo in Sardegna : ancora forti temporali - vasti allagamenti a Uta : Come previsto la Sardegna è stata nuovamente teatro di violenti temporali nelle ultime ore, a causa di una depressione instabile situata tra Canale di Sardegna e Canale di Sicilia. I temporali e i...

Maltempo Sardegna - in poche ore la pioggia di un mese : fulmine su un aereo a Cagliari [LIVE] : Venticinque millimetri di pioggia in media nel corso della mattinata nel sud Sardegna, più della metà di quanta ne cade in mese. Il dato arriva dalla Protezione civile regionale, che sta monitorando l’evoluzione del Maltempo nella parte meridionale dell’Isola. Guardando le statistiche dell’Arpas relative al 2011, in un anno sulla costa sud-orientale della Sardegna cadono mediamente 400 millimetri di pioggia, si arriva a 600 ...

Maltempo - violenti temporali in Sardegna e al Nord/Ovest : prove generali d’autunno - ma fa ancora molto caldo : prove generali d’autunno su mezz’Italia in cui oggi imperversa il Maltempo: è arrivata la perturbazione che nei giorni scorsi ha flagellato la Spagna con grandinate e tornado, e da stamattina forti temporali stanno colpendo la Sardegna dove è una giornata tipicamente autunnale. Piove e fa freddo con temperature intorno ai +20°C in pieno giorno su coste e pianure, e dalla mezzanotte sono caduti ben 67mm di pioggia a Genna Silana, 54mm ...

Maltempo Sardegna : solo oggi 14 mila fulmini hanno colpito la regione - primato europeo : “Quasi 14 mila fulmini, uno dietro l’altro, si sono abbattuti da questa mattina sulla Sardegna“. Lo annuncia l’esperto Dario Secci, meteorologo della rete “Sardegna Clima“, che sta monitorando l’ondata di Maltempo che sta investendo la parte meridionale dell’Isola. A osservare le mappe che oggi registrano l’attività elettrica sul Continente, la Sardegna in questo momento è la zona più attiva ...

