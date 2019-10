Maledetti Amici Miei | Monica Bellucci bacia sulla bocca Haber

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 11 ottobre 2019) L'attrice, ospite della puntata dello show comico di Rai Due, ha riproposto la scena del famoso bacio con Riccardo Scamarcio ma questa volta,carrozzina, c'era un eccitato Alessandro. Icolpiscono ancora. Lo spettocolo comico in onda ogni giovedì su Rai Due diverte e stupisce. Nella seconda puntata del 10 ottobre ad alzare l'audiance ci ha pensato la bellissima. L'attrice, ospite dello show irriverente, è stata intervistata da Giovanni Veronesi e tra una battuta e l'altra, il regista ha rievocato uno dei suoi film, dove lafu protagonista di una scena bollente. In "Manuale d'Amore 2"e Riccardo Scamarcio interpretarono, infatti, una scena di sesso tra una fisioterapista e un giovane disabile in carrozzina.Quale migliore occasione di questa per reinterpretare quella famosa scena vista la presenza in studio della ...

