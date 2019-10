Maledetti Amici Miei dal sogno erotico sulla Bellucci | al testo sull’amicizia letto da

Fonte : dituttounpop

(Di venerdì 11 ottobre 2019)su Rai 2 i momenti migliori della seconda puntata Il teatro in tv degliSergio Rubini, Alessandro Haber, Giovanni Veronesi e Rocco Papaleo con l’aiuto di Margherita Buy e Max Tortora Uno show divertente, con una comicità adulta e forse con uno sguardo un po’ rivolto al passato ma dall’animo fortemente teatrale.è l’appuntamento del giovedì sera di Rai 2, nella seconda puntata è un po’ salito negli ascolti arrivando vicino al milione di spettatori ma in una serata complicata tra X Factor, Iene, Fiction di Rai 1, Calcio, show di Canale 5 non è di certo facile trovare lo spazio giusto per uno show teatrale con 4del cinema come Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Alessandro Haber e Giovanni Veronesi, accompagnati da Max Tortora e Margherita Buy. Per tutti quelli che vogliono recuperarlo la puntata è ovviamente ...

