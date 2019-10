Malattie rare | progetto per scuola inclusiva vince maratona creativi digitali

Malattie rare - 62 studenti ‘in gara’ da 24 ore con idee hi-tech per i pazienti : Firenze, 11 ott. (AdnKronos Salute) – Sessantadue studenti universitari, del Politecnico di Milano e dell’università di Firenze, ‘in gara’ da 24 ore per ideare soluzioni utili a migliorare la qualità della vita dei pazienti con Malattie rare. La sfida in corso e’ per la terza edizione del rare Disease Hackathon – un’iniziativa promossa da Shire Italia, ora parte di Takeda, che mette a confronto creativi ...

Malattie rare - maratona informatica per soluzioni hi-tech dedicate a pazienti : Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) – Conto alla rovescia per la terza edizione del rare Disease Hackathon ( ‘ hashtag ), maratona hacker dedicata alle Malattie rare, che avrà il suo culmine nell’evento live del 10-11 ottobre alla Leopolda di Firenze, durante il Forum della sostenibilità e delle opportunità nel settore della salute. In vista dell’evento finale di Firenze, l’hackathon è stato preceduto da tre ...

Malattie rare : il caso - "medico dei grandi la mia non sapeva nemmeno scriverla" : Roma, 27 set. (AdnKronos Salute) - Romina (il nome è di fantasia) ha 34 anni. E' alta 90 centimetri e ha gravi problemi all'apparato scheletrico. La sua è una patologia rara e complicata, la mucopolisaccaridosi di tipo IV, una malattia da accumulo lisosomiale, diagnosticata da bambina. Affrontarla n

Il piccolo Gabry ha trovato il donatore di midollo osseo Il papà : grati a lui fino alla fine Malattie rare : cosa sapere : Gabriele ha due anni ed è l’unico malato in Italia di una rarissima forma di anemia sideroblastica. Il padre: «Il donatore ha già dato la disponibilità: grati a lui fino alla fine»

Invecchiamento precoce - speranze per Malattie rare : italiani scoprono un nuovo meccanismo : Un team di ricerca internazionale guidato da scienziati italiani dell'Ospedale Bambin Gesù e dell'Istituto Superiore di Sanità ha scoperto un nuovo meccanismo genetico che innesca l'Invecchiamento precoce. I ricercatori lo hanno individuato studiando pazienti affetti da una malattia rara caratterizzata da deficit cognitivo.Continua a leggere

Sanofi Genzyme - specializzata in Malattie rare e sclerosi : cambi al vertice in italia : Novità al vertice di Sanofi Genzyme, la divisione di Sanofi in italia specializzata in malattie rare, sclerosi multipla, oncologia, immunologia