Malattie rare | 62 studenti ‘in gara’ da 24 ore con idee hi-tech per i pazienti

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Firenze, 11 ott. (AdnKronos Salute) – Sessantadueuniversitari, del Politecnico di Milano e dell’università di Firenze, ‘in gara’ da 24 ore per ideare soluzioni utili a migliola qualità della vita deicon. La sfida in corso e’ per la terza edizione delDisease Hackathon – un’iniziativa promossa da Shire Italia, ora parte di Takeda, che mette a confronto creativi digitali – oggi alle battute finale al ‘Forum della sostenibilità e opportunità nel settore della salute’, in corso alla Leopolda di Firenze.“Siamo quasi alla fine di una maratona di 24 ore – ha spiegato Annalisa Scopinaro presidente di Uniamo, la federazione delle associazioni dicon le– con gliche stanno cercando di capire come cambierà il nostro futuro di malati rari ...

