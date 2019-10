Malattia Vialli | le condizioni dell’ex calciatore dopo il tumore al pancreas FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019)– Sono state importanti le ultime ore per Gianluca, l’ex attaccante della Sampdoria sarà infatti capo delegazione della Nazionale per gli Europei del 2020. Inoltre è stato in trattativa proprio con il club blucerchiato per la cessione del club, una trattativa andata avanti per diversi mesi ma che non ha trovato epilogo positivo. E’ una situazione delicata in casa Sampdoria, i tifosi stanno portando avanti una contestazione pesante nei confronti del presidente Ferrero, la società è in vendita ma con l’exnon è stato raggiunto l’accordo. Nel frattemposta continuando a lottare contro ilal, nella giornata di ieri è stato presente in visita al Bambin Gesù, in alto ecco lagallery della presenza di Gianluca. LEGGI ANCHE –>Mihajlovic, il serbo presente all’allenamento ...

