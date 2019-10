Malattia Mihajlovic | il serbo presente all’allenamento della Nazionale

Malattia Mihajlovic - il tecnico dimesso dall’ospedale : possibile panchina con la Juventus : Sinisa Mihajlovic è stato dimesso questa mattina verso le 11.20 dal reparto di Ematologia dell’ospedale Sant’Orsola, dove sta combattendo da inizio luglio la sua battaglia contro la leucemia. Ad attenderlo la moglie Arianna. Gli ultimi esami ematici erano in linea con le aspettative dei medici. L’allenatore del Bologna potrà trascorrere alcuni giorni insieme alla famiglia nella sua casa di Roma. Domenica Mihajlovic al ...

Malattia Mihajlovic - l’allenatore torna in panchina : tutte le FOTO del serbo : Malattia Mihajlovic – Si stanno giocando le partite delle 15 valide per la 7^ giornata del campionato di Serie A, non sono mancate le emozioni nei primi 45 minuti. In particolar modo tutte le attenzioni sono rivolte a Bologna con la partita tra i rossoblu e la Lazio. Nei primi minuti botta e risposta tra le due squadre con il vantaggio siglato da Krejci su perfetto assist di Orsolini e la reazione immediata della squadra di Simone ...

Malattia Mihajlovic - il brutto episodio delle ultime ore : post di cattivo gusto su una pagina social : Esposto del Bologna a Polizia postale e Facebook. Nel mirino ‘Il Calcio ai tempi di Whatsapp‘, pagina del social network all’interno del quale tra ieri e oggi sono comparsi post di cattivo gusto contro Mihajlovic e la leucemia contro la quale sta lottando da luglio. La speranza del club è quella di individuare i responsabili. Un episodio da condannare e che definire di cattivo gusto è dir poco. Scarica o Aggiorna l’App ...

Bologna - la Malattia di Mihajlovic ha creato una comunità che ha il carattere del tecnico serbo : squadra e città soffrono e sognano : “Altroché la vittoria di oggi. Questo gesto vale 30 punti”. C’è un signore qualunque che su Facebook riassume in sette/otto parole una giornata come fosse una vita intera. I giocatori del Bologna di notte, al buio, emozionati, a guardare all’insù, verso una finestra d’ospedale per salutare il proprio mister malato. Sinisa Mihajlovic che appare dall’alto, sagoma esile, ancora sveglio, e un filo di voce. “Questa non me l’aspettavo”. ...

Malattia Mihajlovic - il gesto commovente dei calciatori dopo il successo contro il Brescia : Malattia Mihajlovic– Altro successo per il Bologna, si fa sempre più interessante la classifica dei rossoblu. Grande spettacolo nella trasferta contro il Brescia, sotto di 3-1 la grande reazione del Bologna che ha ribaltato il match e conquistato tre punti con il risultato di 3-4. Grande gesto al termine della partita, i calciatori del Bologna sono andati a festeggiare sotto la finestra della camera del policlinico Sant’Orsola ...

ARIANNA RAPACCIONI - MOGLIE SINISA MIHAJLOVIC/ 'La Malattia? E' un vero guerriero' : ARIANNA RAPACCIONI, MOGLIE di SINISA MIHAJLOVIC, accanto al marito che sta combattendo contro la leucemia: 'I guerrieri si riconoscono da lontano'

Le notizie del giorno – Ultime di calciomercato - la Malattia di Mihajlovic raccontata dalle figlie : Ultime DI calciomercato – Il calciomercato è finito? Macchè. L’ultima sessione di mercato è stata avvincente, tante squadre si sono rinforzate, altre invece hanno dovuto fare i conti con qualche difficoltà di troppo. Le società però non si ferma e continuano a muoversi con l’obiettivo di piazzare nuovi colpi, si possono accasare i calciatori svincolati mentre si pensa anche alle finestre di gennaio e quella per la prossima stagione. ...

Malattia Mihajlovic – I racconti delle figlie Viktorija e Virginia : “quando da piccola mi chiedevano di cosa avessi paura rispondevo ‘che mio padre si ammali'” : Le figlie di Sinisa Mihajlovic ospiti nella prima puntata di Verissimo: i racconti di Viktorija e Virginia dopo aver scoperto la Malattia del padre La storia di Sinisa Mihajlovic ha colpito tutto il mondo del calcio e non solo. L’allenatore serbo, ormai qualche mese fa, ha annunciato di avere scoperto di avere la leucemia e nonostante il momento difficile e le cure, non ha voluto lasciare i suoi ragazzi del Bologna nelle prime due ...

Sinisa Mihajlovic - le figlie Viktorija e Virginia a Verissimo : "La Malattia di papà è stata una notizia che ci ha cambiato la vita" : Nella prima puntata della nuova edizione di Verissimo, che andrà in onda domani, sabato 14 settembre 2019, su Canale 5 a partire dalle ore 16, Silvia Toffanin ha intervistato Viktorija e Virginia Mihajlovic, le figlie di Sinisa Mihajlovic, l'ex calciatore e allenatore del Bologna che, in questi mesi, sta lottando contro una forma acuta di leucemia che, però, non gli sta impedendo di continuare a svolgere la propria attività di allenatore.Le ...

Figlie Mihajlovic a Verissimo sulla Malattia del padre : “Riusciremo a farcela” : Come sta oggi Sinisa Mihajlovic? Le dichiarazioni delle Figlie a Verissimo Dopo l’esperienza all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, Viktorija e Virginia Mihajlovic sono tornate in tv per raccontare della leucemia del padre Sinisa. Ospiti della prima puntata di Verissimo, in onda sabato 14 settembre, le due sorelle hanno parlato di questo momento così delicato e […] L'articolo Figlie Mihajlovic a Verissimo sulla ...

Malattia Mihajlovic - il racconto da brividi delle figlie : “Quando l’abbiamo saputo eravamo in Sardegna…” : “E’ stata una notizia che ci ha cambiato la vita. Siamo cinque fratelli, siamo una famiglia molto unita e siamo vicini a nostro papà che è un guerriero e non si butta mai giù. Sta proseguendo le cure e paradossalmente è lui che dà la forza a noi. Ha superato tante battaglie nella sua vita, ha le spalle larghe, così come noi”. Le figlie di Sinisa Mihajlovic, Viktorija e Virginia, parlano per la prima volta in esclusiva a ...

Brescia-Bologna - Igli Tare il doppio ex : i retroscena - Balotelli e la Malattia di Mihajlovic : La Lazio è da considerare come un modello dal punto di vista societario, merito anche di Igli Tare che nel corso degli anni ha dimostrato di essere un ottimo direttore sportivo. Il presidente Lotito si è affidato ad un ottimo professionista che nel corso del tempo si è guadagnato la fiducia con ottime mosse di mercato, il club biancoceleste può conTare su una situazione economica tranquilla. Intervista a’La Gazzetta dello ...

Malattia Mihajlovic - le ultime sulle condizioni dell’allenatore : il comunicato dall’ospedale : Malattia Mihajlovic – Ultimi importanti aggiornamenti sulle condizioni dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, il tecnico del Bologna sta lottando come un leone dopo aver scoperto di avere la leucemia. A sorpresa nelle prime due partite il serbo ha accompagno la squadra in panchina mentre nella gara contro il Brescia sarà costretto al forfait. Mihajlovic è da oggi nuovamente ricoverato nell’Unita’ operativa di Ematologia ...

Malattia Mihajlovic - la decisione per la partita del Bologna contro il Brescia : Malattia Mihajlovic – Inizio di campionato positivo per il Bologna, la squadra rossoblu ha conquistato quattro punti nelle prime due partite frutto del pareggio sul campo del Verona e del successo nella partita davanti al pubblico amico contro la Spal. Nelle prime due partite grande sorpresa con la presenza in panchina dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, il tecnico sta lottando contro la Malattia, ha infatti scoperto di avere la ...