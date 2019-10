Lucia Annibali passa dal Pd a Italia Viva | “Scelta naturale e femminista”

Lucia Annibali lascia il Pd e trasloca a Italia viva - il partito di Matteo Renzi : Perde i pezzi il Pd. Un'altra big dei democratici ha infatti lasciato il partito per entrare a far parte di Italia viva di Matteo Renzi. Si tratta di Lucia Annibali, avvocato, vittima di un attacco da parte dell'ex compagno che l'ha lasciata sfigurata con l'acido. La Annibali lo ha dichiarato in una

Come si parla di femminicidio? Lo spiegano Lucia Annibali e Gessica Notaro : Rubare è un reato, frodare anche. Uccidere una donna? Sì, però… C’è sempre un ma quando si parla di femminicidi o violenza di genere e la condanna difficilmente è netta, a volte perfino dal punto di vista giuridico, quasi sempre da quello morale e dell’opinione pubblica, influenzata anche delle parole errate usate per descrivere i fatti. Dopo l’uccisione della giovane piacentina Elisa Pomarelli da parte di un uomo descritto in un paio di ...