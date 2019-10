Lucia Annibali lascia il Pd e trasloca a Italia viva | il partito di Matteo Renzi

Come si parla di femminicidio? Lo spiegano Lucia Annibali e Gessica Notaro : Rubare è un reato, frodare anche. Uccidere una donna? Sì, però… C’è sempre un ma quando si parla di femminicidi o violenza di genere e la condanna difficilmente è netta, a volte perfino dal punto di vista giuridico, quasi sempre da quello morale e dell’opinione pubblica, influenzata anche delle parole errate usate per descrivere i fatti. Dopo l’uccisione della giovane piacentina Elisa Pomarelli da parte di un uomo descritto in un paio di ...

Lucia Annibali - il suo coraggio ha commosso tutti. E oggi si torna a parlare di lei : cosa succede nella sua vita : Quasi tutti conoscono la terribile storia di Lucia Annibali. Era ed è un avvocato, ma ora è conosciuta soprattutto per il suo encomiabile lavoro da deputato. Nel 2013 il suo nome figurava su tutti i giornali, poiché era stata sfregiata in volto con l’acido da Rubin Talaban, l’uomo che l’aggredì su commissione dell’ex fidanzato Luca Varani (condannato nel 2016, in via definitiva, a 20 anni di reclusione per tentato omicidio e stalking), e che ...