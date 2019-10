Lotito | “Tolleranza zero sul razzismo Adesso basta | chi sbaglia paga”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 11 ottobre 2019) La linea del presidente della Lazio Claudioverso chi si macchia di comportamenti razzisti è quella della tolleranza. Ieri ha espresso parole durissime contro le “mele marce” presenti nella tifoseria laziale, che vanno eliminate per il buon nome della società, soprattutto all’estero. TolleranzaL’Uefa ha aperto un fascicolo sui saluti fascisti di parte della Curva Nord durante Lazio-Rennes, una cosa che preoccupa non poco il presidente biancoceleste, visto che sulla Lazio pende la minaccia della recidiva.aveva già annunciato la volontà di individuare i colpevoli e di dasparli. Nel pomeriggio di ieri, poi, è arrivata la sua condanna durissima. “D’ora in poi avremo tolleranza. Noi apparteniamo al campo della legalità, del rispetto delle regole, della trasparenza, della formazione, della crescita sociale. All’estero sento spesso ...

