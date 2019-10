L' oscuro e affascinante INMOST è ora disponibile tramite Apple Arcade

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 11 ottobre 2019)ha comunicato di recente chenella lista dei giochi a disposizione degli abbonati ad, ovvero il nuovo servizio in abbonamento diche consente di godersi oltre 150 titoli su iOS, iPadOS, tvOS e MacOS."è un atmosferico puzzle\platform caratterizzato da una solida storia. Il gioco segue le avventure di 3 personaggi diversi, collegati però da undestino in comune. In un castello abbandonato dovrai esplorare ogni angolo ed anfratto, evitare la prigionia, farti largo tra i nemici e sopravvivere ad antiche e pericolose trappole." - recita le descrizione del gioco.Ecco le caratteristiche del gioco:Leggi altro...

jackfollasb : RT @Robinson_Rep: ??Il Gran Guinigi, gli oscar dei #fumetti di @LuccaCandG, per la categoria Premio speciale della giuria va a Mat Brinkman… - repubblica : RT @Robinson_Rep: ??Il Gran Guinigi, gli oscar dei #fumetti di @LuccaCandG, per la categoria Premio speciale della giuria va a Mat Brinkman… - Robinson_Rep : ??Il Gran Guinigi, gli oscar dei #fumetti di @LuccaCandG, per la categoria Premio speciale della giuria va a Mat Bri… -