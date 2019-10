Los Angeles | l’incendio lambisce le case | “Situazione critica” I vigili del fuoco tra le

Brucia Los Angeles : devastante incendio provoca 100mila evacuati : Ancora incendi in California: un grave incendio sta interessando dalla notte l'area nord di Los Angeles. Le fiamme, complice il forte vento che soffia nella zona, si sono velocemente propagate...

Allerta incendi in California - maxi rogo a Los Angeles : 100mila evacuati - decine di case distrutte e un morto [FOTO] : Massima Allerta in California: varie zone dello stato sono in fiamme, anche vicino a Los Angeles. Gli incendi hanno distrutto decine di edifici e lasciato varie zone senza elettricità. Il fronte di fuoco vasto circa 1.600 ettari è stato chiamato Saddleridge Fire. Un elicottero e oltre 200 pompieri stanno combattendo le fiamme, mentre almeno 74 edifici sono stati distrutti. Le previsioni meteo hanno annunciato forti venti e condizioni ...

Los Angeles - maxi-rogo “Saddlebridge” divora il nord della città : evacuate 100mila persone : Il nord di Los Angeles è avvolto dalle fiamme. Un maxi incendio si è sviluppato la scorsa notte e si sta velocemente propagando al punto che oggi è scattato un ordine di evacuazione per circa 100mila residenti in un’area di quasi duemila ettari e una parte di tre delle principali autostrade della regione sono state chiuse. Le fiamme del rogo denominato “Saddlebridge” si sono propagate nella notte dopo che un camion della spazzatura ...

NCIS Los Angeles 10 e Criminal Minds 14 su Rai2 tra scomode verità e Garcia in crisi - trame 11 e 18 ottobre : Tornano le squadre di NCIS Los Angeles 10 e Criminal Minds 14 su Rai2 con i nuovi episodi delle rispettive stagioni, in onda stasera 11 ottobre. Si parte con l'episodio 16 di NCIS Los Angeles 10, dal titolo scomode verità, di cui vi riportiamo la sinossi: Il team della NCIS indaga sull'omicidio di un giornalista che stava scrivendo un esposto su un'operazione militare mal gestita. Inoltre, mentre il giorno del loro matrimonio si avvicina, ...

La NBA ha annullato tutte le conferenze stampa per le partite amichevoli tra Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets in Cina : La NBA, la più importante lega di basket statunitense, ha annullato tutte le conferenze stampa per le partite amichevoli tra Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets che si giocano in Cina questa settimana. Come già accaduto durante la prima partita

Toyota Rav4 - L'ibrida plug-in debutterà a Los Angeles : La Toyota ha annunciato il debutto di una nuova versione plug-in hybrid della Rav4. La Suv elettrificata sarà svelata al prossimo Salone di Los Angeles, in programma dal 20 novembre al 1 dicembre, per poi arrivare sul mercato statunitense nei mesi successivi. Per vederla in Europa servirà aspettare almeno fino al prossimo anno.La Rav4 più potente di sempre. Per il momento la Casa nipponica non ha rilasciato informazioni tecniche sulla sua nuova ...

Criminal Minds e NCIS Los Angeles - venerdì 11 ottobre su Rai 2 3 nuovi episodi : NCIS Los Angeles episodio di venerdì 11 ottobre su Rai 2 a seguire Criminal Minds 14 con 2 episodi venerdì sera all’insegna del thriller e dell’azione per il pubblico di Rai 2. Prosegue venerdì 11 ottobre il doppio appuntamento con NCIS Los Angeles 10 in prima tv assoluta seguito da Criminal Minds 14 in prima tv in chiaro. Negli Stati Uniti la quindicesima e ultima stagione di Criminal Minds arriverà solo nel 2020 mentre NCIS Los ...

Alessandro Del Piero - la nuova vita dopo il calcio tra Los Angeles e Milano : Alessandro Del Piero, cosa fa dopo aver lasciato il calcio? La nuova vita della stella della Juventus Alessandro Del Piero ha appeso le scarpette al chiodo da qualche anno ormai, ma non lascerà mai il calcio. Lo vediamo spesso nelle trasmissioni calcistiche di Sky e i suoi commenti vengono accolti dagli appassionati dello sport sempre […] L'articolo Alessandro Del Piero, la nuova vita dopo il calcio tra Los Angeles e Milano proviene da ...

Aspettando «El Camino» a Los Angeles apre la «Breaking Bad» experience : Che invidia per i fan americani di Breaking Bad! E che invidia per quelli italiani che sono in partenza per Los Angeles nelle prossime settimane. Entrambi, infatti, in attesa di vedere o dopo aver visto El Camino, in linea su Netflix dall'11 ottobre 2019, potranno acquistare un biglietto per la speciale Breaking Bad experience che sta per inaugurare in versione pop up club in West Hollywood. Stando alla rivista Variety, l'happening non ...

Los Angeles è il nuovo singolo dei The Kolors e Gué Pequeno - l’erede di Pensare Male resta in testa al primo ascolto (testo e video) : Da oggi è disponibile il nuovo singolo dei The Kolors, Los Angeles, con Guè Pequeno; su YouTube è disponibile il video ufficiale realizzato a Robecco Sul Naviglio, in provincia di Milano, che il gruppo ha voluto dedicare all'amico scomparso a marzo, Nelson Campbell. Al termine del video, la dedica al giovane che ha perso la vita negli scorsi mesi, un modo per ricordarlo in un momento particolarmente intenso e florido del percorso artistico ...