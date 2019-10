L' oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre | Ariete geloso | Bilancia lunatica

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) L'indaga sulla posizioneLuna, presente prima in, poi in Toro e Gemelli. Il luminare notturno elargirà splendide emozioni, prevedendo splendidi guadagni da martedì per il Toro e divenendo molto amichevole e affettuosa in Gemelli. Di seguito l'approfondimento dell'amore e delle opportunità lavorative fortunate, riassunte nelle previsioni astrali segno per segno. Configurazioni stellari nell': l'astro d'argento presente a inizionel segno sprigionerà un'ambizione che renderà quasi temerari di fronte alle situazionivita. In amore potreste apparire aggressivi, ma lo spirito d'iniziativa non mancherà di certo anche in campo professionale. Attenzione a non essere gelosi, soprattutto nel weekend. Toro: Luna nel segno martedì garantirà un certo fascino e un modo di fare che farà fare centro in amore. In ambito ...

Danilo_mgh : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, venerdì 27 settembre, con la Luna nel segno della Vergine. Buona lettura, buon like, buon retwee… - matteozenatti : Non leggo più un oroscopo da quando, nel 1993, il 12 ottobre, mentre era previsto che per la Bilancia sarebbe stato… -