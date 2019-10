Lombardia | martedì Consiglio regionale su leva civica e mozioni

Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Milano, 11 ott. (AdnKronos) -prossimo la riunione deldellasi aprirà con la discussione di due proposte di risoluzione approvate dalla commissione Sanità: la prima ha come finalità la promozione di percorsi specifici di assistenza per malati di psoriasi (relat

giuseppecomodi : RT @RobertoBurioni: Milano può piacere o non piacere, però è in Lombardia, e questo è un fatto. L'inefficacia dell'omeopatia è un dato al… - Maurizi40355431 : RT @RobertoBurioni: Milano può piacere o non piacere, però è in Lombardia, e questo è un fatto. L'inefficacia dell'omeopatia è un dato al… - enricocolosimo : RT @RobertoBurioni: Milano può piacere o non piacere, però è in Lombardia, e questo è un fatto. L'inefficacia dell'omeopatia è un dato al… -