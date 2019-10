Fonte : romadailynews

(Di venerdì 11 ottobre 2019)– Roberta, capogruppo M5s, si è detta favorevole ad unpiù rapido tra, a patto che vengalae non venga creata un’altra opera pubblica. “Une sicuro trae’ ormai evidentemente necessario per la nostra regione e per ricucire al resto del Lazio una sua importantissima provincia. Quindisia, caro Zingaretti, ma che sia anche con le nostre condizioni. È una sfida che voglio spiegare nel dettaglio, affinche’ non ci siano dubbi. Vale a dire: la messa in sicurezza dellae non una nuova opera inutile”. E’ quanto scrive la capogruppo del M5s al Consiglio regionale del Lazio, Roberta, sulla sua pagina Facebook rivolta al presidente della Regione, Nicola Zingaretti. “Questo significa la messa in sicurezza della statale e la ...

impiegatoup : Lombardi: sì a collegamento veloce Roma-Latina, ma Pontina va sistemata - romadailynews : Lombardi: sì a collegamento veloce #Roma-Latina, ma #Pontina va sistemata: Roma – Roberta… -