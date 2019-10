Lo studio di Crackdown 2 cerca sviluppatori per lavorare ai prossimi giochi di Rockstar

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Ruffian Games ha pubblicato nuovi annunci di lavoro per sviluppare varinon annunciati in collaborazione conGames (tramite The Scottish Games Network).Escludendo2, Ruffian Games è noto soprattutto per il suo pluripremiato Quarrel, insieme a titoli come Nike + Kinect Training e Star Wars Kinect. Lo sviluppatore di Dundee ha recentemente chiuso la sua collaborazione con 343 Industries, dopo aver portato Halo Reach su The Master Chief Collection. Ora, il teamingegneri per un progetto in partnership conGames.Le posizioni spaziano da senior engineer a graphics engineer a user interface engineer, e tutto richiederebbe "esperienza generalizzata ind'azione multiplayer sviluppati per PC, Xbox One, PlayStation 4 e piattaforme future". Quest'ultima parte è interessante, dato che PlayStation 5 è stata annunciata ufficialmente di recente e ...

