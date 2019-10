Lo spin off di Willy | Il Principe di Bel-Air è realtà | Will Smith alza il velo sul suo

L’offensiva di Erdogan può spingere i curdi tra le braccia di Assad e Iran : Ognuno ha un motivo per preoccuparsi dell'aggravarsi della situazione in Siria. Ogni attore nel teatro mediorientale avrebbe una ragione per non desiderarla

John Wick avrà uno spin-off al femminile - : Niccolò Sandroni La saga di John Wick, dopo la notizia di un quarto film e di una serie tv, si allarga ora con uno spin-off al femminile, si chiamerà Ballerina Dopo il grande successo ottenuto dai film di John Wick, con Keanu Reeves nei panni del vendicatore di nero vestito, ci sarà uno spin-off con protagonista una donna. Sappiamo già che è in lavorazione una serie tv dal titolo The Continental, una storia prequel ambientata diversi ...

Grey’s Anatomy : uno spinoff su Callie e Arizona? Parla Sara Ramirez : Sara Ramirez apre ad un possibile spinoff su Callie e Arizona Grey’s Anatomy ha proposto, nei suoi ben quattordici anni di vita, un’innumerevole quantità di coppie che hanno fatto sognare i telespettatori. Tra le tante, un posto privilegiato nel cuore dei fan occupano – senza ombra di dubbio – Callie Torres ed Arizona Robbins. Le due attrici hanno abbandonato il set del Medical-Drama, rispettivamente, alla fine della ...

Uno spin-off di Grey’s Anatomy su Callie e Arizona? L’ok di Sara Ramirez e la petizione del pubblico : Callie ha lasciato la serie al termine della dodicesima stagione, Arizona alla fine della quattordicesima, ma si sono idealmente ritrovate a New York off screen, perché dunque non pensare ad uno spin-off di Grey's Anatomy dedicato alla coppia? Qualcuno ha posto la domanda a Sara Ramirez, interprete di Callie dalla seconda alla dodicesima stagione, poi nel cast di Madame Secretary, oltre che attivista per i diritti civili della comunità ...

«The Walking Dead» - nuovo spin-off - quando esce su Amazon Prime Video e primo teaser : Nel giorno di debutto della decima stagione di The Walking Dead, arriva la notizia di un una nuova serie dello stesso universo. Si tratta di un altro spin-off, il secondo dopo Fear The Walking Dead e, questa volta, la nuova serie sarà prodotta da Amazon Prime Video. Ideata da Scott M. Gimple e Matt Negrete che ne sarà anche lo showrunner, la nuova serie è stata definita da Brad Beale, Vice President of Worldwide Licensing per ...

In Roswell New Mexico 2 un membro del cast originale e una reunion : lo spin-off incontra la serie madre : Dopo un esordio un po' in sordina, Roswell New Mexico ha conquistato una sua fetta di pubblico sufficiente ad assicurarle il rinnovo per una seconda stagione. E quest'ultima potrà contare su un evento che richiamerà alla visione anche i fan della serie originale del 1999.. L'annuncio è arrivato durante il panel della Warner Bros. Television al Comic Con di New York lo scorso fine settimana: un membro del cast originale avrà un ruolo ...

The Walking Dead rinnovato - il ritorno di Lauren Cohan - il trailer del nuovo spinoff – NY Comic Con : Universo The Walking Dead: rinnovata la serie madre in cui tornerà Laruren Cohan. trailer e nuovi dettagli dal nuovo spinoff “teen”, e nuovi dettagli sui film. New York Comic Con Il New York Comic Con è stato terreno di notizie per The Walking Dead e il suo infinito universo che è in fase di definizione su AMC. La prima notizie che arriva dall’importante rassegna newyorkese è che AMC ha rinnovato The Walking Dead, annuncio che ...

The Walking Dead - le prime immagini della serie spin-off : Non ha ancora un titolo la nuova serie spin-off che sarà tratta dall’universo apocalittico di The Walking Dead, eppure in queste ore sono state diffuse le prime immagini di questa nuova produzione. Dopo Fear the Walking Dead, infatti, il network americano Amc ha deciso di puntare su un nuovo titolo seriale che sfrutti l’ambientazione post-apocalittica in cui gli zombie sono la minaccia principale. A differenze delle precedenti ...

Il nuovo spin off di The Walking Dead protagonista al Comic Con di New York : le prime foto rilasciate da AMC : Il nuovo spin off di The Walking Dead presto avrà un titolo e, magari, un trailer ufficiale. I dettagli sono ormai dietro l'angolo così come la presentazione ufficiale visto che la serie sarà protagonista al Comic Con di New York proprio domani, sabato 5 ottobre. Sarà proprio durante il panel studiato ad hoc per l'universo TWD che il nuovo spin off sarà presentato ufficialmente a cominciare dal titolo che, almeno per il momento, sembra sia ...

Pretty Little Liars The Perfectionists debutta in Italia dopo la sua cancellazione : trama e cast dello spin off : debutta in Italia Pretty Little Liars The Perfectionists. Lo spin off della più famosa e amata Pretty Little Liars, arriva finalmente in Italia ad un anno di distanza dalla messa in onda americana e dopo la cancellazione ufficiale annunciata nei giorni scorsi dalla rete e dalla stessa I. Marlene King seguita poi a ruota dal cast. La serie è ufficialmente lo spin off di Pretty Little Liars perché riporta sullo schermo due dei personaggi più ...

Better Call Saul 5 sarà l’ultima stagione per lo spin-off di Breaking Bad? L’auspicio di Bob Odenkirk : Better Call Saul ha raggiunto quota quattro stagioni su AMC ed è stata rinnovata per una quinta che arriverà nel 2020: l'ultima si è conclusa un anno fa e secondo il protagonista Bob Odenkirk la serie non dovrebbe proseguire ancora per molto. O comunque non dovrebbe superare in durata la serie madre da cui prende le mosse, Breaking Bad. Che Better Call Saul sia ormai arrivata alle battute finali è sensazione abbastanza diffusa, evidentemente ...

Perché Vis a Vis non avrà uno spin-off sul carcere maschile Cruz del Este dopo la quarta stagione : Tra gli aspetti che hanno lasciato aperto il finale di Vis a Vis 4 ad una potenziale espansione dell'universo narrativo ambientato a Cruz del Norte c'è anche un continuo rimando nella trama ad un altro penitenziario, un carcere maschile. Un aspetto cruciale della quarta stagione tale da insinuare il dubbio negli spettatori che gli sceneggiatori stessero preparando il terreno per una nuova serie. Il riferimento a Cruz del Este, il carcere per ...

«Il grande Lebowski» - il trailer dello spin-off «Jesus Rolls – Quintana è tornato» : Jesus Quintana è tornato in anticipo rispetto alle previsioni. Dopo la notizia riguardo lo spin-off tratto da Il grande Lebowski, dedicato a quell’assurdo personaggio interpretato da John Turturro, presente nel film per una scena breve ma talmente incisiva da renderlo un’icona, è finalmente uscito il primo trailer del film. Inizialmente previsto per il 2020, Jesus Rolls – Quintana è tornato (questo il titolo ...