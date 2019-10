Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Doveva essere una lezione come un’altra sulle migrazioni, fenomeno epocale degli ultimi decenni, in unaseconda del liceo scientifico Cecioni di. E invece, si è trasformata in un’accusa agli immigrati che, secondo laessoressa, “il lavoro agli italiani” e “delinquono più degli altri”. A quel punto, è la testimonianza della mamma di una alunna, tre studentesse si alzano in piedi per dissentire e alcuni compagni dipartono con il saluto romano. Laperò non li riprende: ride. L’accaduto è stato denunciato con uno sdegnato post su Facebook da parte di una mamma (anche lei insegnante) che ha raccolto il racconto della figlia, una delle tre che si sono ribellate alle parole della propria insegnante. La scuola, il secondo liceo scientifico di, ha aperto un’indagine interna che adesso sarà consegnata all’ex provveditorato. E dopo le ricostruzioni, ...

FradicVE : RT @fattoquotidiano: Livorno, la prof in classe: “I negri ci rubano il lavoro”. Caos in aula fra proteste e saluti romani. Insegnante a ris… - Cascavel47 : Livorno, la prof in classe: “I negri ci rubano il lavoro”. Caos in aula fra proteste e saluti romani. Insegnante a… - fattoquotidiano : Livorno, la prof in classe: “I negri ci rubano il lavoro”. Caos in aula fra proteste e saluti romani. Insegnante a… -