Live si sposta al lunedì | Le Iene lasciano il giovedì | Tiki Taka torna su Canale 5

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Sono confermate ufficialmente le variazioni di palinsesto in casa Mediaset trapelate nei giorni scorsi. Publitalia, infatti, ha comunicato chenon è la D’Ursola programmazione ala partire dal 28 ottobre. La domenica, dal 27 ottobre al 10 novembre, andranno in onda film e dal 17 novembre parte la serie in prima tv La caccia Monteperdido.Sempre per quanto concerne la domenica, questo cambiamento comporterà il ritorno disu5 (in seconda serata) e de Lesu Italia 1. Il programma di Davide Parenti, dunque, dalla settimana 27 ottobre–2 novembre andrà in onda, sempre in doppio appuntamento, di domenica e martedì, perdendo così l'appuntamento delsial, Leilsu5, Freedom rinviato pubblicato su TVBlog.it 11 ottobre 2019 09:16.

