LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas | Eurolega basket in DIRETTA | si comincia al Forum di

(Di venerdì 11 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:42 In corso la presentazione delle due squadre 20:40 Si sta riempiendo il, avviato a un buon indice di presenze per questa serata 20:35 Dieci minuti all’inizio in quel deldi Assago, dove le squadre stanno per finire la parte del riscaldamento che precede la presentazione 20:30 Nelle file dic’è un ex: è Aaron White, che ha giocato per due stagioni alloed è stato tra i protagonisti, per i baltici, dell’approdo alle Final Four della stagione 2017-2018, anche se spesso partendo dalla panchina. L’anno successivo è partito molto più spesso in quintetto base. 20:25 Esordio casalingo per gli uomini di Ettore Messina, che vengono dalla sconfitta contro il Bayern Monaco, nonostante la buona prima partita di Luis Scola in maglia biancorossa. Quella con loè una partita con un suo ...

