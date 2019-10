L' Isola di Pietro 3 | trama prima puntata | Caterina capisce che Diego le nasconde qualcosa

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) L'di, con protagonista Gianni Morandi, andrà in onda venerdì 18 ottobre alle ore 21:20 circa su Canale 5 con ladella terza stagione, la quale si preannuncia ricca di colpi di scena per i personaggi. Scendendo nei dettagli, le anticipazioni rivelano che dottorSereni, durante una corsa mattutina ritroverà una neonata abbandonata. Intanto, dopo una lunga partenza, dalla meravigliosasarda faranno ritorno a casa Elena e. Quest'ultima, infatti, sarà reduce dall'intervento agli occhi effettuato negli Stati Uniti. A proposito, in questi 12 nuovi episodi (suddivisi in sei appuntamenti) della fiction i telespettatori avranno modo di conoscere nuovi personaggi. Il dottor Sereni salva una neonata I colpi di scena non mancheranno nemmeno nel corso della terza stagione de L'di3 che verrà mandata in onda da venerdì 18 ottobre in prime ...

