L' isola di Pietro 3 | trama 1° episodio | Elena indaga sulla scomparsa della giovane Chiara

L’isola di Pietro 3 numero puntate - repliche e nuovi attori : nuovi personaggi e attori L’Isola di Pietro 3 e prime anticipazioni Volete sapere tutto su attori, numero puntate e repliche de L’Isola di Pietro 3? Qui scoprirete tutto quello che c’è da sapere sulla terza stagione della fiction Mediaset con Gianni Morandi protagonista. Cominciamo dalle new–entry del cast. I nuovi personaggi de L’Isola di Pietro porteranno […] L'articolo L’Isola di Pietro 3 numero ...

L’isola di Pietro 3 - anticipazioni 18 ottobre : Caterina viene operata agli occhi : L’attesa è terminata, visto che tra pochi giorni sulla rete ammiraglia Mediaset riaprirà i battenti una fiction molto amata diretta da Umberto Carteni. Si tratta della terza stagione della serie tv intitolata L’Isola di Pietro che vede protagonista ancora una volta il cantante e attore Gianni Morandi e l’attrice Chiara Baschetti, nei panni di Pietro Sereni e della figlia Elena. Le anticipazioni del primo episodio in onda in prima serata il 18 ...

L'isola di Pietro 3 - spoiler 1^ puntata : il dottor Sereni salva una neonata da un incendio : Finalmente ci siamo: manca una settimana all'inizio della terza stagione de L'Isola di Pietro 3, in partenza venerdì 18 ottobre su Canale 5. La fiction con protagonista il cantante Gianni Morandi, tornato alla recitazione dopo diverso tempo, ha riscosso un ottimo successo sulle reti Mediaset. Tutto grazie agli avvincenti temi toccanti tra cui la famiglia, l'amore ed un mistero da risolvere. Gli spoiler della 1^ puntata in onda venerdì 18 ottobre ...

L'isola di Pietro 3 - al via dal 18 ottobre su Canale 5 : La terza stagione de "L'isola di Pietro" con protagonista Gianni Morandi è pronta a prendere il posto della seconda stagione di Rosy Abate nel palinsesto di Canale 5. La fiction Mediaset prenderà il via in prima serata venerdì 18 ottobre e già dai primi spot messi in onda si preannuncia una stagione ricca di colpi di scena. Nelle due stagioni precedenti il pubblico aveva amato molto il personaggio di Morandi, il pediatra Pietro Sereni, il quale ...

L'isola di Pietro 3 spoiler : Alessandro esce di scena - Valerio Ruggeri nuovo Vicequestore : Dopo diversi annunci pubblicitari accompagnati sempre dal generico 'prossimamente', durante la quarta puntata di Rosy Abate 2 un promo ha annunciato ufficialmente che L’isola di Pietro 3 andrà in onda venerdì 18 ottobre in prima serata su Canale 5. Il pubblico ritroverà Gianni Morandi nuovamente nei panni del dottor Sereni, il comprensivo e attento pediatra di Carloforte, l'unico comune delL'isola di San Pietro. Per evitare lo scontro con 'Imma ...

L’isola di Pietro 3 prende il posto di Rosy Abate 2 dal 18 ottobre : ufficiale la data di messa in onda nel nuovo promo : Dopo tanti "prossimamente" finalmente L'Isola di Pietro 3 ha una data ufficiale di messa in onda che conferma il cambio di serata. Gianni Morandi e il suo attento e impegnato pediatra lasceranno il porto sicuro della domenica sera evitando lo scontro con la fiction Rai, attualmente Imma Tataranni, per confermarsi al venerdì sera. L'Isola di Pietro 3 prenderà il posto di Rosy Abate 2 al venerdì ma dal 18 lasciando spazio a Giulia Michelini di ...

L’isola di Pietro 3 - Gianni Morandi : “Tirerò le fila del nuovo giallo” : Gianni Morandi su L’isola di Pietro 3: “Il nuovo giallo sembrerà irrisolvibile” L’isola di Pietro sta per tornare: salvo cambiamenti, la prima puntata della terza stagione della fiction con Gianni Morandi andrà in onda su Canale5 il 18 ottobre. Cosa accadrà ne L’isola di Pietro 3? Gianni Morandi, intervistato dal settimanale DiPiù Tv, dà qualche anticipazione: “Il personaggio di Chiara dovrà affrontare un ...

L’isola di Pietro 3 Backstage con Gianni Morandi : L'Isola di Pietro 3 il Backstage Canale 5 ha mandato oggi a pranzo il Backstage de “L’Isola di Pietro 3” (vedi le foto dal set). Gianni Morandi racconta la storia della Madonna degli schiavi di ...

L’isola di Pietro 3 anticipazioni : Elena e Valerio nuova coppia? : Trama L’Isola di Pietro 3, una nuova storia d’amore? Elena Sereni sola senza Alessandro Ferras: il futuro della donna dopo la tragica notizia Preparatevi a grandi colpi di scena! Nella terza stagione de L’Isola di Pietro, Elena Sereni potrebbe sorprendere tutti innamorandosi di un nuovo personaggio, che smuoverà le acque (eppure parecchio!) a Carloforte, luogo […] L'articolo L’Isola di Pietro 3 anticipazioni: Elena ...

L’isola di Pietro 3 Backstage con Gianni Morandi : L'Isola di Pietro 3 il Backstage Canale 5 ha mandato oggi a pranzo il Backstage de “L’Isola di Pietro 3” (vedi le foto dal set). Gianni Morandi racconta la storia della Madonna degli schiavi di ...

L’isola di Pietro 3 storia - Alessandro che fine ha fatto davvero? : Anticipazioni L’Isola di Pietro 3, il destino di Alessandro Ferras: cosa gli succederà davvero? Alessandro Ferras è il grande assente della terza stagione de L’Isola di Pietro. Cosa gli succederà? Non mancano le nuove anticipazioni sulla serie Tv con Gianni Morandi protagonista, che ci permettono di capire meglio parte della storia. Alcune settimane fa, attrici […] L'articolo L’Isola di Pietro 3 storia, Alessandro che ...

L’isola di Pietro 3 - data e anticipazioni : una morte inaspettata : data L’Isola di Pietro 3 – prima puntata, un inizio difficile per Elena Sereni: una morte improvvisa la distruggerà Quando inizia L’Isola di Pietro 3? Una data è stata scelta: il 18 ottobre 2019, eccetto slittamenti vari. Per il momento questo è il giorno indicativo in cui potrebbe essere trasmessa la prima puntata: vedremo Elena […] L'articolo L’Isola di Pietro 3, data e anticipazioni: una morte inaspettata ...

L'isola di Pietro 3 torna venerdì 18 ottobre su Canale 5 : Alessandro perde la vita : L'Isola di Pietro 3 con protagonista il mitico Gianni Morandi tornerà per il terzo anno consecutivo sui teleschermi di Canale 5. I nuovi episodi, sei in totale, avranno inizio, con molta probabilità, il 18 ottobre. Gli affezionati della serie tv dovranno subito fare i conti con la morte di uno dei personaggi più amati. Purtroppo Elena Sereni, interpretata da Chiara Baschetti, dovrà dire addio al suo amore Alessandro Ferras. L'Isola di Pietro in ...

Anticipazioni L'isola di Pietro 3 : Alessandro esce di scena - Elena si ritroverà da sola : Tra ottobre e novembre andrà in onda, su Canale 5, L'Isola di Pietro 3. Ritroveremo Elena , Pietro, Caterina, Diego e Annalisa. Inoltre ci saranno nuovi personaggi che andranno a scombussolare la vita dei protagonisti. Una novità della terza stagione (non molto apprezzata da buona parte dei telespettatori appassionati a L'Isola di Pietro) è l'uscita di scena di Michele Rosiello. L'attore non farà parte del cast e quindi il personaggio di ...