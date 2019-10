L’immortale | il teaser trailer del film tratto da Gomorra

Fonte : wired

(Di venerdì 11 ottobre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=DCbhluXd4ns È finalmente disponibile il primorelativo a L’immortale, ilche farà da spin-off alla serie tv prodotta da Sky, tratta dal romanzo omonimo di Roberto Saviano. Come annunciato nei mesi scorsi, la pellicola si concentrerà su Ciro Di Marzio, il personaggio che è stato fra i protagonisti delle prime tre stagioni prima di una tragica fine. A interpretarlo ancora una volta Marco D’Amore, che in questo caso è anche regista e sceneggiatore assieme a Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, e Francesco Ghiaccio. Ilseguirà appunto la crescita e formazione di Ciro, detto “l’Immortale” dopo che è sopravvissuto a un disastro che l’ha privato di casa e genitori durante il terremoto dell’Irpinia. La sua evoluzione è poi segnata dall’entrata in contatto con il mondo della malavita ...

