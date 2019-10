L’ex presidente del Milan Yonghong Li indagato per false comunicazioni

Filippo Penati morto - L’ex presidente della Provincia di Milano era malato da tempo : Lo aveva detto solo qualche tempo fa che stava combattendo contro il cancro, annunciando un ricorso contro la condanna in appello da parte della Corte dei conti per il caso Serravalle. Oggi Filippo Penati, 67 anni, ha perso la sua battaglia. Già sindaco di Sesto San Giovanni e poi presidente della Provincia di Milano è stato processato per concussione (prescrizione) e corruzione (assoluzione). “Io sono sempre il Filippo di un tempo. Forte ...

L’ex presidente del parlamento del Nepal - Krishna Bahadur Mahara - è stato arrestato ed è accusato di stupro : L’ex presidente del parlamento del Nepal Krishna Bahadur Mahara, uno dei più importanti politici del paese, è stato arrestato per le accuse di stupro da parte di una donna che lavorava nel suo staff. Mahara – che in passato era stato

Bruciata viva dalL’ex a 16 anni - il papà scrive al presidente Mattarella : «Permessi premio al killer - lo Stato ci ha abbandonati» : Amaro sfogo da parte del padre di Fabiana Luzzi, la sedicenne Bruciata viva dal fidanzato nel maggio di sei anni fa a Corigliano (Cosenza). L’uomo ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere giustizia. Il killer, condannato a 18 anni e sette mesi di carcere, ha già potuto godere di tre permessi premio quest’anno. E nella sua lettera Mario Luzzi dice di sentirsi abbandonato dallo Stato. «A marzo 2016 ...

Stadio Cagliari : chiesti 4 anni e mezzo per L’ex presidente Cellino - oggi patron del Brescia : I pm Enrico Lussu e Gaetano Porcu hanno chiesto la condanna a 4 anni e mezzo di carcere per l’ex presidente del Cagliari calcio, e ora del Brescia, Massimo Cellino, sotto processo per i presunti illeciti legati alla costruzione dello Stadio di Is Arenas, a Quartu Sant’Elena. La condanna è stata sollecitata anche per tutti gli altri sette imputati, tra cui l’ex sindaco di Quartu, Mauro Contini (5 anni) e l’allora assessore ai Lavori ...

Il Papa nomina L’ex procuratore di Roma Pignatone presidente del tribunale Vaticano : l’ex procuratore della Repubblica di Roma, Giuseppe Pignatone, è stato nominato da Papa Francesco presidente del tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Pignatone prende così il posto del precedente presidente Giuseppe Dalla Torre. L'articolo Il Papa nomina l’ex procuratore di Roma Pignatone presidente del tribunale Vaticano proviene da Il Fatto Quotidiano.

Addio a Giorgio Squinzi - L’ex presidente di Confindustria che ha fatto grande la Mapei : Giorgio Squinzi, ex presidente di Confindustria dal 2012 al 2016 e a capo della Mapei, è morto all’età di 76 anni dopo una lunga malattia

Valencia - due anni di prigione per L’ex presidente : l’accusa? Tentato rapimento del suo ex vicepresidente : Clamoroso episodio che riguarda l’ex presidente Valencia Juan Soler, condannato a per il Tentato rapimento del suo ex vicepresidente. E’ stato presidente del club spagnolo dal 2004 al 2008, è stato dichiarato colpevole di aver Tentato di rapire Vicente Soriano, ex vice-presidente e che successivamente era subentrato nel ruolo di presidente. Anche due complici sono stati arrestati, secondo la sentenza pubblicata dai media ...

Genk-Napoli - la carica del presidente belga : “Tutto è possibile dobbiamo crederci”. E sulL’ex Koulibaly… : “Tutto è possibile nel calcio e dobbiamo crederci sempre”. Così Peter Croonen, presidente del Genk, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla vigilia della partita di Champions League contro il Napoli. “Faremo il meglio possibile. Siamo stati sotto gli standard contro il Salisburgo, dobbiamo alzare gli standard ed alzare il livello contro il Napoli, ma anche contro il Liverpool”, ha aggiunto. ...

È morto L’ex presidente francese Jacques Chirac : (foto: BENAINOUS/HOUNSFIELD/Gamma-Rapho via Getty Images) La mattina del 26 settembre è morto all’età di 86 anni Jacques Chirac, uno dei politici più influenti della storia francese ed europea. Era stato presidente per due mandati, dal 1995 al 2007, e nel 2011 era rimasto coinvolto in un caso di appropriazione indebita di fondi pubblici. Convinto europeista, nel 2000 Chirac ad esempio diceva: “Non voglio gli Stati Uniti d’Europa, ma ...