L' esperienza VR Avengers | Damage Control si mostra in un nuovo trailer

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Marvel Studios ha appena pubblicato undedicato alvideogioco VR. Presentato come "VR", il gioco è uno sparatutto d'azione completamente immersivo ambientato nell'universo cinematografico Marvel che sarà disponibile in alcune location di The Void.Ilcomincia con la voce fuori campo di Doctor Strange che spiega il ritorno di una potente forza. In seguito ci vieneto Spider-Man che solo recentemente è tornato nell'universo Marvel dopo un'aspra battaglia tra Disney e Sony. Il video poi continua con una serie di spezzoni che si focalizzano sul combattimento in prima persona del gioco.è un'in realtà virtuale che permetterà ai fan di combattere a fianco di supereroi come Doctor Strange, Ant-Man e molti altri grazie a una tecnologia creata da Shuri, l'incredibile scienziata del Wakanda. A quanto ...

