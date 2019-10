Legge di Bilancio | ipotesi di una tassa sulle sim ricaricabili

Legge Bilancio - ipotesi tassa sulle sim card dei clienti business. Castelli : «Ferma contrarietà» : La nuova tassazione dovrebbe portare nelle casse dello Stato circa un miliardo di euro con il rischio di aumentate i costi delle imprese e di diminuire i ricavi per le aziende di telecomunicazioni

**Dl Clima : Costa - ‘sussidi dannosi in Legge Bilancio’** : Roma, 10 ott. – (AdnKronos) – “Tengo a precisare che la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, inizialmente prevista nel decreto Clima, è contemplata nella legge di bilancio. La nostra idea è fare un taglio Costante negli anni, da qui al 2040, ma senza penalizzare nessuno. Con le necessarie limature e concertazioni cercheremo di dar luce al miglior provvedimento possibile, con l’obiettivo principale di tutelare ...

**Dl Clima : Costa - ‘sussidi dannosi in Legge Bilancio’** : Roma, 10 ott. – (AdnKronos) – “Tengo a precisare che la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, inizialmente prevista nel decreto Clima, è contemplata nella legge di bilancio. La nostra idea è fare un taglio Costante negli anni, da qui al 2040, ma senza penalizzare nessuno. Con le necessarie limature e concertazioni cercheremo di dar luce al miglior provvedimento possibile, con l’obiettivo principale di ...

Assegno unico figli a carico 2020 salta in Legge di Bilancio. L’annuncio : Assegno unico figli a carico 2020 salta in Legge di Bilancio. L’annuncio Si è parlato molto negli ultimi giorni di Assegno unico figli a carico e si riteneva che la misura potesse entrare in questa Legge di Bilancio. Ma durante la discussione in Senato sulla Nota di aggiornamento al Def, il viceministro dell’Economia Antonio Misiani ha ufficializzato lo slittamento della sua entrata in vigore, non parlando di tempistiche, ma accertando che ...

Flat tax partite Iva 2020 : cosa cambia con la Legge di bilancio - le novità : A pochi mesi dalla sua introduzione la Flat Tax partite Iva si trova già di fronte al bivio. Nuovi cambiamenti stanno per affacciarsi sul balcone del Regime forfetario, e questa misura fiscale con la Legge di bilancio 2020 potrebbe subire modifiche. Quali? Dal cilindro della Manovra 2020 potrebbe essere estratta una brutta sorpresa: un restringimento della platea dei beneficiari della Flat tax al 15 per cento per professionisti. Nel pacchetto ...

Legge di bilancio 2020 : Istat e Bankitalia “evasione mina competitività” : Legge di bilancio 2020: Istat e Bankitalia “evasione mina competitività” Ormai da settimane l’esecutivo è al lavoro per arrivare all’approvazione di una manovra economica che punti alla riduzione delle tasse. E per farlo ha più volte spiegato tramite le voci più autorevoli, come quella del presidente del Consiglio e del ministro dell’Economia, che l’obiettivo è combattere l’evasione fiscale. Istat sulle ...

Pensioni e Legge di bilancio - Pedretti (Cgil) sull'impianto della manovra : 'Così non va' : Dopo l'incontro tenutosi nella giornata di ieri tra governo e parti sociali si registra una nuova apertura sulle richieste di modifica al meccanismo di rivalutazione degli assegni. La rivendicazione viene ormai avanzata da tempo dalle parti sociali, le quali chiedono di modificare il meccanismo che attualmente consente una rivalutazione solo parziale ai pensionati che percepiscono assegni superiori alle 1520 euro lorde. Sulla questione ...

Legge di Bilancio 2020 : incontro governo-sindacati - le richieste all’esecutivo : Legge di Bilancio 2020 incontro governo-sindacati, le richieste all’esecutivo Legge di Bilancio 2020 – In prossimità della prossima manovra si moltiplicano gli appuntamenti tra gli esponenti dell’esecutivo e le parti sociali. L’obiettivo è giungere a proposte condivise, senza strappi, pur nella consapevolezza da parte dell’esecutivo di dover tenere conto delle risorse disponibili. incontro governo-sindacati, ...

Legge di Bilancio 2020 : aumento stipendio 100 euro docenti - parla Gualtieri : Legge di Bilancio 2020: aumento stipendio 100 euro docenti, parla Gualtieri C’è grandissima attesa intorno alla prossima Legge di Bilancio. Per capire quali nuove misure entreranno in vigore e se saranno soddisfatte le aspettative crescenti in molti settori del Paese. A pochissima distanza di tempo dall’insediamento del governo Conte bis il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti aveva chiesto 3 miliardi di euro, nella ...

Legge di Bilancio 2020 : “riforma fiscale e spending dopo la manovra” : Legge di Bilancio 2020: “riforma fiscale e spending dopo la manovra” Legge di Bilancio 2020 – Con l’approvazione della nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza il governo ha iniziato a tracciare la strada verso l’approvazione della manovra. Tra la necessità di scongiurare l’aumento dell’Iva e la volontà di ridurre le tasse soprattutto sul lavoro non mancano le difficoltà. Il presidente del ...

Legge di bilancio 2019-2020 : stop a riforma ticket sanitari. Nuove tasse su badanti e stangata sul diesel? : Le ultime dalla Legge di bilancio 2019-2020 parlano di uno stop alla riforma dei ticket sanitari, di Nuove tasse su colf e badanti e di stangata sulle agevolazioni per il diesel. Per l’Iva l’ipotesi rimodulazione non è stata del tutto abbandonata, con convergenze tra Pd, M5s e Italia Viva su pannolini e assorbenti. Per Matteo Renzi: "Se la rimodulazione dell'Iva è a costo zero, per esempio si abbassa l'Iva al pannolino, firmo ...

Pensioni flessibili e Legge di Bilancio 2020 - gli esclusi dalla Q100 attendono risposte : La Legge di Bilancio 2020 comincia a delinearsi all'interno della NaDef e sono molti i lavoratori in età avanzata che si trovano a fare i conti con i requisiti di accesso alla pensione. L'attesa conferma della quota 100 ha infatti rappresentato un importante passo in avanti rispetto all'incertezza delle scorse settimane, posto che una sua eliminazione avrebbe creato il rischio concreto di costituire nuovi esodati. Nonostante ciò, le alternative ...

Pensioni 2020 : tutte le novità in arrivo nella nuova Legge di bilancio : Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da forti cambiamenti in ambito politico, con la nuova squadra di governo che si appresta a guidare il nostro Paese verso la Legge di bilancio 2020, che rappresenta uno snodo fondamentale soprattutto per quel che concerne il capitolo Pensioni. L’intento principale del Conte bis, come ormai noto, è quello di mettere i conti in regola per evitare innescare le famose “clausole di salvaguardia”. Per ...

Legge di Bilancio 2020 : Quota 100 - Flat Tax e bonus. Tutte le novità : Legge di Bilancio 2020: Quota 100, Flat Tax e bonus. Tutte le novità Legge di Bilancio 2020 – Una delle novità della prossima manovra potrebbe essere legata ai bonus. Un elemento da collegare al potenziamento dei pagamenti elettronici e finalizzati a combattere così l’evasione fiscale. Oltre a questo c’è grande attesa per le decisioni che riguarderanno Quota 100 e Flat tax. Legge di Bilancio 2020, il superbonus ...