Le migliori Eau de Cologne per questo autunno

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Freschissima, a base di agrumi, quali il limone, l'arancia, il mandarino, il lime, il cedro e il pompelmo, l'eau deè rinvigorente grazie all'aggiunta di timo, olio di lavanda, neroli, rosmarino, gelsomino e petitgrain. Amata da oltre tre secoli, piace agli uomini perché è la più leggera di tutte le acque profumate, anche se il suo odore resta persistente per ore e ore. L'Acqua di Colonia contiene infatti da 7 a 15% d'essenza di profumo e, rispetto alle varianti toilette (12/15 %), parfum (15/20 %) ed estratto (25/30 %), è in voga nell'universo maschile perché contiene meno alcol e può essere usata anche come dopobarba, oppure vaporizzata su tutto il corpo. L'intuizione fu di un italiano, il piemontese Giovanni Paolo Feminis, che, stanco dei profumi muschiati tanto di moda all'epoca, una volta emigrato in ...

rico6868 : @TristeMietitore Eau de Fogne, solo nei migliori. -