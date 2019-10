Le Madri di Srebrenica chiedono il ritiro del Nobel a Handke | Ha difeso i

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Ledihanno duramente condannato la decisione di assegnare il2019 per la letteratura allo scrittore austriaco Peter, accusato di aver appoggiato i crimini di Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic e Ratko Mladic, e hanno annunciato la decisione di chiedere ufficialmente ildi tale riconoscimento. “Un uomo che hai carnefici delle guerre balcaniche non può ricevere un tale riconoscimento”, ha detto Munira Subasic, presidente dell’associazione che riunisce ledelle vittime della strage.Subasic, citano i media serbi, ha dichiarato che “oggi a nome dell’associazionediinvieremo una lettera ufficiale al Comitato per ildella letteratura chiedendo ildel premio a Peter”. “Un uomo che hai carnefici delle guerre balcaniche non può ricevere un ...

