Le foto delle nuove proteste di Extinction Rebellion

Morgan - paparazzo gli scatta delle foto di nascosto ma lui se ne accorge e finisce in rissa : denunciati entrambi : Ha scattato delle foto di nascosto a Morgan e alla donna che era con lui ma il cantante se ne è accorto e l’ha aggredito: per questo sono stati denunciati alla polizia sia il paparazzo che lo stesso Marco Castoldi. È successo intorno all’una di giovedì notte, nel centralissimo corso Garibaldi a Milano: secondo quanto riferito dalla polizia a Repubblica, Morgan era con una donna e quando ha sorpreso l’obiettivo del fotografo è ...

Justin e Hailey Bieber - le nuove foto delle nozze : Finalmente, lo scorso 30 settembre, Hailey Baldwin e Justin Bieber si sono detti il fatidico “sì” per la seconda volta nella splendida cornice del Montage Hotel’s Palmetto Bluff, in South Carolina. Per l’occasione Justin ha indossato un modesto completo nero, ma la protagonista indiscussa è stata la bellissima modella a tal punto da rubargli la scena. Hailey, infatti, appare super seducente ma discreta nel suo romantico vestito da sposa firmato ...

Audi - la carica delle RS. Ecco la Q3 Sportback e le sue sorelle – foto : I primi 25 anni di attività della RennSport, il reparto sportivo di Audi che dà vita alle sportivissime RS, coincidono con una cospicua offensiva di modelli ad alte prestazioni. Si parte da Audi Q3 Sportback e Q3 Sportback RS (l’ultima arrivata), dotate di motore cinque cilindri turbo di 2.5 litri, capace di erogare la bellezza di 400 Cv di potenza massima e 480 Nm di coppia motrice. Questo frazionamento è un grande classico di casa ...

foto Ginnastica - il body bianco-nero delle Fate : la creazione Sigoa che ha portato l’Italia al bronzo a squadre : Il body bianco-nero ha portato benissimo. Oggi l’Italia è scena in pedana a Stoccarda (Germania) per disputare la Finale a squadre dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, le Fate hanno indossato la creazione realizzata da Sigoa pensata appositamente per questo evento: c’era il rischio che i leotard dell’azienda brianzola non uscissero nemmeno dagli armadi visto che le ragazze di Enrico Casella si sono qualificate ...

foto Ginnastica - Mondiali 2019 : la medaglia di bronzo conquistata dall’Italia nella gara a squadre. L’alloro delle Fate : Fissiamo bene nella nostra memoria questa storica medaglia di bronzo, conquistata nella gara a squadre femminile dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. L’impresa compiuta da Giorgia Villa e compagne è valsa il terzo gradino del podio alle spalle di USA e Russia, le ragazze di Enrico Casella sono salite insieme sul podio per mettersi al collo il tanto ambito metallo. Diamo uno sguardo alla FOTO della medaglia vinta dall’Italia nel ...

Agrigento - grande successo per il raduno delle fanfare [foto] : Lo scorso weekend Agrigento è stata piacevolmente invasa dai fanti piumati per il raduno interregionale del sud. Il raduno, che ha visto protagoniste numerose fanfare, ha avuto inizio il 4 ottobre ha coinvolto le varie associazioni provenienti dalla Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia, ma anche la grande partecipazione di altre rappresentanze nel nord, come la fanfara “Tramonti-Crosta” di Lonate ...

Jaguar collabora col fotografo Rankin per delle sbalorditive opere d’arte : Due icone dello stile britannico uniscono le forze per creare delle straordinarie ed esclusive immagini delle berline sportive Jaguar XF, XE e della leggendaria Mk 2. “Rooms by Rankin” è il nome del progetto del fotografo di fashion e style, di fama mondiale Rankin, che ha ideato e costruito dei set dallo stile davvero unico Jaguar è orgogliosa di presentare la prima di una serie di splendide immagini create dall’iconico e famoso fotografo ...

Visitate l'Abruzzo ma nella pubblicità c'è foto delle Maldive : "Visitate l'Abruzzo", ma sullo sfondo della pubblicità c'è una foto delle Maldive. È quanto si osserva nello spot ideato dalla Regione, in collaborazione con una nota agenzia pubblicitaria, per incentivare il turismo in Abruzzo. Una distesa di azzurro, che più azzurro non si può, e una lunga spiaggia con sabbia bianca. Difficile che il "non trascurabile dettaglio" passasse inosservato, soprattutto all'occhio sempre vigile degli abruzzesi. E così ...

foto delle Maldive per promuovere l'Abruzzo - Febbo ammette era un messaggio emozionale : L'Aquila - Un messaggio emozionale che ha fatto guadagnare all'Abruzzo un +15% di presenze turistiche. Questo il risultato ottenuto dalla campagna di promozione Abruzzo Summer 2019. A sottolinearlo l'assessore regionale al Turismo, Mauro Febbo intervenendo sulla vicenda "di un presunto uso di Foto delle spiagge delle Maldive per promuovere i luoghi turistici regionali", riferisce una nota della Regione ...

Regione Abruzzo - campagna per il turismo con foto delle Maldive. M5s : “Schiaffo al territorio e compenso esagerato” : Una campagna regionale per promuovere il turismo in Abruzzo fatta (anche) con foto delle Maldive, e con solo il 40% del budget della campagna digital dedicato alle inserzioni pubblicitarie e il resto come “compenso per la gestione della campagna. Un compenso veramente esagerato”. La denuncia arriva dal deputato Andrea Colletti e del consigliere regionale Francesco Taglieri, entrambi del Movimento 5 Stelle, che sono partiti dalla ...

Trabant e non solo - Le auto della Germania dellEst foto GALLERY : Il 3 ottobre del 1990 i territori della Germania Orientale vengono finalmente inglobati nella Repubblica Federale Tedesca chiudendo, di fatto, il processo di riunificazione delle due aree, avviato il 9 novembre del 1989 con la caduta del Muro di Berlino. Un evento epocale, anche per gli appassionati di motori: in quel giorno di quasi 30 anni fa carovane di auto marciano per la prima volta verso la zona Ovest della città, e quelli che fino ad ...

Orrore in Sardegna - bracconieri uccidono una delle prime aquile di Bonelli reintrodotte nell’isola [foto] : L’atto di bracconaggio, penalmente gravissimo e rilevante, mette a rischio l’esito di un progetto internazionale di conservazione della specie, che vede il coinvolgimento di Commissione Europea, Regione Sardegna, ISPRA, Forestas, Corpo Forestale Regionale, GREFA Spagna, Parco Regionale di Tepilora. Si attendono gli esiti delle attività investigative in corso Si chiamava Tepilora l’aquila ritrovata morta vicino al lago di Monte Pranu nel Sulcis. ...

Orrore in Sardegna - bracconieri uccidono una delle prime aquile di Bonelli reintrodotte nell’isola [foto] : L’atto di bracconaggio, penalmente gravissimo e rilevante, mette a rischio l’esito di un progetto internazionale di conservazione della specie, che vede il coinvolgimento di Commissione Europea, Regione Sardegna, ISPRA, Forestas, Corpo Forestale Regionale, GREFA Spagna, Parco Regionale di Tepilora. Si attendono gli esiti delle attività investigative in corso Si chiamava Tepilora l’aquila ritrovata morta vicino al lago di Monte Pranu nel Sulcis. ...

Le foto delle manifestazioni italiane di Fridays for Future : I giovani di tutto il mondo si sono dati appuntamento in piazza venerdì 27 settembre per chiedere alla politica una mobilitazione reale e tempestiva a tutela dell’ambiente. Sono oltre 180 le città italiane che si stanno animando in queste ore grazie agli eventi organizzati da Fridays for Future, il movimento di protesta e sensibilizzazione che deve le sue origini all’attivista sedicenne Greta Thunberg. Si tratta del terzo sciopero ...