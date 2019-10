Lazio | Luis Alberto | “Sto molto bene a Roma Ritorno al Barça? Deciderà chi di dovere…”

Lazio - Inzaghi : “Meglio nella ripresa. Altra squadra con Milinkovic e Luis Alberto? Non sono d’accordo” : La Lazio batte il Rennes in rimonta, Milinkovic e Immobile i marcatori biancocelesti dopo il vantaggio di Morel. Al termine del match, ai microfoni di Tv8, le parole del tecnico Simone Inzaghi. “Nel primo tempo dovevamo fare meglio in costruzione, loro ci aspettavano ma noi non cercavamo le punte. Più bravi e pazienti nella ripresa. Dobbiamo avere le nostre caratteristiche e fare una buona costruzione, al di là di chi gioca. Lo ...

LIVE Lazio-Rennes 0-0 - Europa League in DIRETTA : entrano Milinkovic-Savic e Luis Alberto - i biancocelesti provano a vincere la gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53′ Due cambi in casa Lazio. entrano Milinkovic-Savic e Luis Alberto, escono Berisha e Cataldi. Parolo si mette in posizione da playmaker, con i neoentrani nelle posizioni di mezze ali. 52′ Caicedo cerca il filtrante per Immobile o Parolo, ma da Silva capisce tutto e recupera la palla. 51′ Scampato il pericolo la Lazio prova a tornare a spingere 49′ CAMAVINGA VA VICINO ...

Lazio-Roma 1-1 - a Kolarov risponde Luis Alberto : Derby di Roma ricco di emozioni, intenso e giocato a ritmi alti che termina in parità 1-1 grazie alle reti di Kolarov e Luis Alberto. Primo tempo spettacolare con cinque legni colpiti dalle due squadre (3 della Lazio con Leiva, Immobile e Correa e 2 della Roma con Zaniolo) e almeno 7 limpide occasioni da rete in particolare di marca biancoceleste, oltre al gol messo a segno dai giallorossi con il calcio di rigore realizzato dall'ex Kolarov ...

Lazio-Roma 1-1 - Luis Alberto risponde a Kolarov. Pali - traverse - gol annullati : emozioni e occasioni ma il derby non ha padrone : Il derby della Capitale non ha un padrone. Lazio e Roma si dividono la posta: un gol per tempo, prima di Kolarov su rigore e poi Luis Alberto, e il faccia a faccia finisce 1-1. Una partita ricca di emozioni, intensa e giocata a ritmi alti: la prima metà è spettacolare con cinque Pali e traverse colpiti dalle due squadre (3 della Lazio con Leiva, Immobile e Correa e 2 della Roma con Zaniolo) e almeno 7 limpide occasioni da rete in particolare di ...

