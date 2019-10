Laurea honoris causa in economia per Mario Draghi alla Cattolica di Milano

L'Università Cattolica conferisce a Draghi la Laurea honoris causa in Economia. Segui la diretta : L'Università Cattolica del Sacro Cuore conferisce questa mattina a Mario Draghi, presidente della Banca centrale europea, la Laurea honoris causa in Economia. “La Laurea honoris causa in Economia al professor Mario Draghi è il riconoscimento delle sue profonde conoscenze di studioso - ha spiegato il

Bce : venerdì 11 ottobre Draghi riceverà da Cattolica Laurea honoris causa (3) : (AdnKronos) – Dopo il saluto del rettore Franco Anelli, il preside di Economia, Domenico Bodega, leggerà le motivazioni con cui la Facoltà ha inteso attribuire il riconoscimento accademico: “Mario Draghi ha contribuito in modo unico alla costruzione di un’Europa unita. Come presidente della Bce ha disegnato strumenti straordinari per impedire la dissoluzione dell’Eurozona. Ha concepito e reso operativo il programma ...

Bce : venerdì 11 ottobre Draghi riceverà da Cattolica Laurea honoris causa (2) : (AdnKronos) – “Con questo gesto – precisa Anelli – l’Ateneo pone in risalto qualità e rilevanza della sua opera da governatore della Banca d’Italia e nel ruolo decisivo di presidente della Banca centrale europea. Conoscenza e azione, studio teorico al servizio della società: di questa rara sintesi Draghi è un esempio indiscusso”. Secondo il rettore, “negli interventi per attenuare ...

Bce : venerdì 11 ottobre Draghi riceverà da Cattolica Laurea honoris causa : Milano, 2 ott. (AdnKronos) – venerdì 11 ottobre a Milano il presidente della Bce, Mario Draghi, riceverà dall’Università Cattolica la laurea honoris causa in Economia. La cerimonia si terrà alle ore 11.30 nell’Aula Magna dell’Ateneo: seguirà una lectio magistralis dell’economista, già governatore della Banca d’Italia. “La laurea honoris causa in Economia al professor Mario Draghi è il ...

Alejandro Gonzalez Inarritu riceve la Laurea honoris causa : Alejandro Gonzalez Inarritu ha ricevuto la laurea honoris causa dall'Università Nazionale Autonoma (UNAM) di Città del Messico per il suo eccezionale contributo allo sviluppo delle arti e della cultura. Il regista messicano che nella sua carriera ha vinto 5 Oscar e ha diretto film come "21 grammi", "Babel" e "Birdman" è salito sul palco per la cerimonia d'investitura con tradizionale toga e cappello messicani e nel ricevere il riconoscimento è ...