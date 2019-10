L’attacco della Turchia potrebbe causare un nuovo flusso di migranti

A Pomeriggio 5 - Guendalina Canessa si Arrabbia : la Gaffe Della D’Urso e L’attacco del Suo Ex! : Pomeriggio 5, Guendalina Canessa si Arrabbia: prima Barbara d’Urso sbaglia il suo cognome, poi Daniele Interrante la bacchetta per delle foto. Ecco cosa è successo in diretta da Barbara D’Urso! A Pomeriggio 5, Guendalina Canessa si Arrabbia. Non è stato un Pomeriggio facile per l’ex gieffina che spesso è di casa da Barbara d’Urso. Proprio la conduttrice del talk show di Canale 5 è stata autrice di una Gaffe clamorosa. ...

Milan - l’ex ds Mirabelli alL’attacco : “basta essere prigionieri della storia - meno chiacchiere altrimenti…” : L’ex direttore sportivo del Milan ha poi lanciato una frecciatina anche a Boban e Maldini, sottolineando come non basta aver fatto il calciatore per essere un bravo dirigente La sua avventura come direttore sportivo del Milan è terminata ormai da tempo, ma Massimiliano Mirabelli continua a seguire le vicende del club rossonero. Spada/LaPresse Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, l’ex dirigente della società di via ...

Fine vita - L’attacco dei medici : «Non ci atterremo a sentenza della Consulta» Cosa cambia dopo la decisione dei giudici : Parla Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma che è il più numeroso d’Europa: «Vengano indicate figure per agire al posto nostro per togliere la vita»

Iran-Usa - L’attacco al petrolio saudita preoccupa Washington e incendia i negoziati di pace : il nodo della guerra nello Yemen : Sono estremamente significativi gli effetti economici e politici dell’attacco con droni contro le installazioni petrolifere dell’Arabia saudita. Quelli economici sono pesanti e immediati, visto che l’impianto di Abqaiq è il centro del sistema energetico saudita. Quelli politici, invece, rendono ancora più infuocata una situazione già molto difficile. Gli Stati Uniti non hanno infatti perso tempo e hanno immediatamente indicato nell’Iran il ...

Vuelta a España 2019 : i possibili scenari tattici della tappa di oggi (12 settembre). Oggi L’attacco a Roglic? : Diciottesima tappa per la Vuelta a España 2019: siamo arrivati al momento clou. Prendere o lasciare: va a decidersi la classifica generale con le ultime ascese che risulteranno fondamentali ai fini della graduatoria. 177 chilometri per la Colmenar Viejo-Becerril de la Sierra, che sulla carta è la frazione più dura di tutta questa terza settimana. La prima ascesa di giornata inizia dopo 25 km di gara ed è lunga ben 12 km. Si tratta del Puerto de ...