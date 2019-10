La svolta green degli italiani | la sharing economy piace a più di 4 italiani su 10

Ambiente - Coldiretti : svolta green per il 90% degli italiani : Il 90% degli italiani è d’accordo sul fatto che ognuno di noi possa fare molto per proteggere l’Ambiente ma il Paese si divide a metà (51%) sul sostegno della giovane attivista svedese Greta Thunberg e delle sue battaglie per l’Ambiente. E’ quanto emerge dalla prima indagine Coldiretti/Ixè su “La svolta green degli italiani” nel 2019 presentata al Forum internazionale dell’agricoltura a Cernobbio dove è stato aperto il primo “Salone ...

Lettera per una svolta green (ma l'Italia non firma) : Caro Frans Timmermans, l’Unione Europea può darsi un obiettivo climatico ancora migliore e passare dall’attuale 40 per cento di riduzione delle emissioni nocive entro il 2030 al 55 per cento. Firmato da Francia, Danimarca, Spagna, Portogallo, Svezia, Lussemburgo, Lettonia, Paesi Bassi. Ben otto Paesi europei. Manca l’Italia. E manca anche la Germania.La Lettera, che Huffpost Italia pubblica in esclusiva, viene recapitata ...

Onda verde in Europa - non in ItaliaMa Conte si intesta la svolta green : L'Onda verde travolge l'Europa. Le proteste di Greta hanno acceso i riflettori su una tendenza politica che sembra inarrestabile. Ma non in Italia, dove Conte prova a rianimare la svolta green Segui su affaritaliani.it

svolta green dei governiEcco le aziende su cui puntare : Sia il piano del governo tedesco che quello italiano favoriranno alcune società tra cui Enel, appena entrata nell’Euro Stoxx 50 Segui su affaritaliani.it

Imprese - Patuanelli : “Incentivi 4.0 su tre anni con visione green. Poi maggiori sgravi fiscali per svolta verde. Tavolo sul settore auto” : “L’ambiente deve diventare una straordinaria occasione di crescita economica“. È la strada tracciata dal nuovo ministro M5s dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, che martedì ha fatto il suo debutto al Consiglio Ue di Bruxelles. Una strada da concretizzare in vista della prossima manovra, innanzitutto rendendo “strutturali” per “un periodo minimo di tre anni” gli strumenti che “hanno spinto ...

Coldiretti : più frutta nelle bibite per una vera svolta green : Mettere più frutta italiana nelle bibite per far tornare conveniente piantare alberi nel nostro Paese sarebbe la vera svolta green che aiuta l’ambiente, la salute e l’economia e l’occupazione Made in Italy: lo ha affermato il presidente Coldiretti, Ettore Prandini, che rigetta l’ipotesi di tassare il gasolio agricolo “perché è l’unico carburante utilizzabile al momento per i trattori e colpirlo non porterebbe ...