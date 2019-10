La spy story che infiamma il calcio inglese Lady Rooney contro lady Vardy | «È una talpa»

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 11 ottobre 2019) La chiamano ormai «Wagatha Christie», per metà wag - come sono ormai globalmente conosciute le mogli dei big del- e per l'altra metà detective, come i personaggi della giallista. Lei è Coleen, moglie di Wayne, asso delbritannico ora espatriato negli Usa e sposato in Italia nel 2008. La trasformazione della signora nella veste di segugio sta creando non poco scompiglio nel mondo del pallone in Gran Bretagna e sui social, dove il «delitto» si è consumato. E dove Mrs, ormai anche una star della televisione, ha puntato pubblicamente il ditoun'altra wag: Rebekah, moglie di Jamie, attaccante del Leicester City e per anni compagno diin Nazionale, accusando lei di essere lache ha spifferato gran parte delle sue vicende private al «Sun». Il tabloid è il giornale più letto di Gran Bretagna, chiamato in causa (legale) nei giorni ...

disinformatico : 1988: una navetta spaziale rientra dallo spazio ed esegue un atterraggio perfetto sulla pista, nonostante il vento… - StartMagNews : RT @Masssimilianoo: Spy story alla vaccinara, Renzi silenzioso, Conte teso Che cosa fa a Roma il capo della Cia? - tutto_travaglio : #'Giuseppi Bond', Marco Travaglio: 'Si sa pochissimo della spy story, se Trump avesse saputo qualcosa non avrebbe c… -