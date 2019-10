La Regina Elisabetta in visita all' Haig Housing Trust

La Regina Elisabetta non vuole operarsi al ginocchio : 'È testarda' dicono gli esperti : La Regina Elisabetta, inossidabile nei suoi 93 anni, non si sottoporrà all'operazione al ginocchio che i chirurghi le consiglierebbero. I motivi di questo rifiuto sarebbero da attribuirsi al "caratterino" della Regina, di cui la sovrana avrebbe già dato prova in alcune occasioni stando a quanto dichiarato dal cantante inglese Elton John nella sua ultima biografia dal titolo "Me". Niente operazione al ginocchio per la Regina Elisabetta Con ...

Perché la Regina Elisabetta ha smesso di volare? : Sono passati quasi cinque anni da quando la regina Elisabetta II ha preso un aereo. E si è trattato di un volo speciale e altamente simbolico. Era il novembre 2015 quando la sovrana britannica, 93 anni, era salita a bordo di un velivolo diretto a Malta, l’isola in cui lei e il marito Filippo hanno trascorso i primi anni (felici) di matrimonio, quando lui era un ufficiale della marina e papà Giorgio VI era ancora sul trono. Dopo di allora ...

Svelati i nomi in codice della Regina Elisabetta e di Meghan Markle - : Francesca Rossi La stampa ha rivelato i nomi in codice con cui le guardie del corpo, per ragioni di sicurezza, si riferiscono alla regina Elisabetta e a Meghan Markle durante le conversazioni private Ricordate il film della Disney “Pretty Princess” (2001) di Garry Marshall con Anne Hathaway e Julie Andrews? C’è una scena, verso la fine, in cui le guardie del corpo stanno comunicando tra loro l’imminente arrivo delle protagoniste, la ...

«La Regina Elisabetta sta male?». Il gesto di Meghan Markle che fa spaventare i sudditi : «La regina Elisabetta sta male?». Il gesto di Meghan Markle che fa spaventare i sudditi. Negli ultimi giorni ha fatto il giro del web un gesto della duchessa di Sussex che avrebbe fatto...

Finite le vacanze anche per la Regina Elisabetta - : Marina Lanzone anche quest'anno la Regina Elisabetta ha soggiornato a Balmoral, nel suo castello in Scozia. Tra una cavalcata e un picnic in famiglia ha avuto il tempo di riposarsi dopo la crisi di governo Sta arrivando l’autunno. Con le prime foglie che cadono e l’arrivo del freddo per la Regina Elisabetta II è tempo di tornare a Londra. Come tutti gli anni, per tre mesi la Royal family si è trasferita in Scozia, nella lontana ...

“Non discutere con me! Io sono la Regina” : Elisabetta ha preso a schiaffi il nipote in pubblico - non le ubbidiva : Anche le regine, nel loro ‘piccolo’, si arrabbiano. E’ successo persino alla longeva e, apparentemente, pacata Elisabetta. A raccontarlo è stato Elton John, nel suo libro autobiografico che uscirà il prossimo 15 ottobre. Alla scena ha assistito lui stesso: la Regina ha preso a ceffoni, in pubblico, il Visconte Linley. La causa è stata il fatto che il nipote si sarebbe rifiutato di prendersi cura della sorella, Lady Sarah ...

Burle - pipistrelli e tanti ospiti : le vacanze estive della Regina Elisabetta : I look colourful della regina ElisabettaI look colourful della regina ElisabettaI look colourful della regina ElisabettaI look colourful della regina ElisabettaI look colourful della regina ElisabettaI look colourful della regina ElisabettaI look colourful della regina ElisabettaI look colourful della regina ElisabettaI look colourful della regina ElisabettaI look colourful della regina ElisabettaBagagli sulla porta, la royal car ha già il ...

La Regina Elisabetta ed il tabù delle banane : per mangiarle usa coltello e forchetta : Nessuno a Buckingham Palace ama la tradizione ed è attento alle regole come la regina Elisabetta. La sovrana è così ligia al protocollo, da seguire precise direttive anche a tavola. Ad esempio, Sua Maestà ha sempre mangiato le banane con coltello e forchetta, Come avviene l’operazione lo spiega William Hanson, un esperto di etichetta e bon ton, al Mirror: “Tenendo il frutto con la forchetta, se ne tagliano le estremità. Quindi, si fa ...

Elisabetta II e gli schiaffi (in pubblico) al nipote : "Non discutere con me : sono la Regina" : “Non discutere con me, io sono la regina!” e così Elisabetta II prese a schiaffi il nipote (in pubblico). A raccontare l’aneddoto è Elton John nella sua nuova autobiografia. Nel libro, il cui contenuto è stato anticipato dal Daily Mail, il cantante racconta di aver assistito in prima persona ad un episodio in cui la Regina Elisabetta II prese a schiaffi il Visconte Linley, suo nipote.Il fatto ...

La Regina Elisabetta cerca un aiutante per i suoi cavalli : 22mila sterline e alloggio a Buckingham Palace : Buckingham Palace è alla ricerca di una figura professionale che si prenda cura, a tempo pieno, dei cavalli di Sua Maestà. Per questo la Regina Elisabetta ha aperto ufficialmente le selezioni per assumere un aiutante specializzato. I requisiti principali? Grande passione per i cavalli ed esperienza pregressa in maneggi e simili. Il prescelto lavorerà a tempo pieno all'interno della tenuta di Buckingham Palace, prendendosi cura dei cavalli della ...

Seri problemi di salute per la Regina Elisabetta : lei rifiuta l’operazione chirurgica. Si ritirerà a vita privata? : La Regina Elisabetta necessita di un’operazione chirurgica, ma si rifiuta categoricamente di andare sotto ai ferri. A 93 anni la Regina è ancora una stacanovista, dedita agli impegni di Corte e al lavoro per il paese, che procede ininterrottamente dal 2 giugno 1953. Sono due, attualmente, i fattori che destano preoccupazione nei medici che le hanno proposto il ricorso alla chirurgia: la cataratta, per la quale ha già subito un intervento, ...