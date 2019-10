La malattia del Joker di Joaquin Phoenix esiste in natura? La risposta del neurologo

"Marijuana per alleviare i dolori della malattia" : l'appello per Walter : La storia di Walter De Benedetto, un uomo di 48 anni, disabile a causa di una malattia neuromuscolare, a cui la scorsa...

Filippo Penati è morto : malattia e causa della morte. La carriera politica : Filippo Penati è morto: malattia e causa della morte. La carriera politica È morto, a 66 anni, Filippo Penati ex Presidente della Provincia di Milano tra il 2004 e il 2009: un anno fa circa aveva dichiarato di essere ammalato di cancro. Filippo Penati: la vita e la carriera politica Penati era nato a Monza il 30 dicembre del 1952, prima di dedicarsi completamente alla politica era stato insegnante e assicuratore. Sposato con Rita e ...

Morto Filippo Penati - ex presidente della provincia di Milano. Colpito da una malattia durante le inchieste : È Morto Filippo Penati, dirigente del Partito democratico e presidente della provincia di Milano dal 2004 al 2009. Era malato da tempo, Colpito dalla malattia, raccontano fonti a lui vicine, durante gli anni delle inchieste che lo avevano visto coinvolto. L'ex sindaco di Sesto San Giovanni lascia du

Alejandro Augusto Stephan Meran e il disagio psichico - l’esperto : “delitti per malvagità e cattiveria - non malattia” : Paolo Crepet, psichiatra e sociologo, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Fa discutere la possibilità che all’assassino dei due poliziotti di Trieste, Alejandro Augusto Stephan Meran, venga riconosciuta l’infermità mentale. Riguardo il riconoscimento del disagio psichico nei ...

Sia parla della sua malattia : “Ho dolori cronici. Soffro della sindrome di Ehlers-Danlos” : “Ehi, Soffro di dolori cronici. Voglio dire a quelli di voi che Soffrono di dolori fisici ed emotivi che vi voglio bene, andate avanti. La vita è dannatamente difficile, il dolore è demoralizzante e voi non siete soli“. Un messaggio su Twitter, con poche parole, quelle giuste. Così la cantante Sia ha deciso di annunciare ai suoi fan di essere in lotta contro la sindrome di Ehlers-Danlos. Si tratta di una malattia neurologica ...

Trieste - la sparatoria in un video. Gip : no riscontri su malattia mentale del killer : «Non ci sono riscontri sulla malattia mentale del killer». Le immagini della sparatoria avvenuta in Questura a Trieste, riprese dalle telecamere nell'atrio e all'esterno del...

malattia Mihajlovic - l’allenatore torna in panchina : tutte le FOTO del serbo : Malattia Mihajlovic – Si stanno giocando le partite delle 15 valide per la 7^ giornata del campionato di Serie A, non sono mancate le emozioni nei primi 45 minuti. In particolar modo tutte le attenzioni sono rivolte a Bologna con la partita tra i rossoblu e la Lazio. Nei primi minuti botta e risposta tra le due squadre con il vantaggio siglato da Krejci su perfetto assist di Orsolini e la reazione immediata della squadra di Simone ...

Elena Santarelli - un libro sulla malattia del figlio : “Negli ultimi anni ho finto - temevo di mostrare la mia fragilità" : Si chiama 'Una mamma lo sa' il libro, il cui ricavato andrà interamente devoluto in beneficenza, in cui la showgirl...

Fuori dal coro - Giordano e il blitz a casa della mamma di Arisa : "Falsa invalida? La malattia non ha speranza" : Il blitz di Mario Giordano sotto casa della mamma di Arisa. A Fuori dal coro si occupano di falsi invalidi e al centro dell'attenzione ci finisce proprio Assunta Santarsiero, la 62enne di Pignola (Potenza) madre della cantante lanciata dal Festival di Sanremo che percepirebbe dall'Inps una pensione

I postumi della sbornia sono «una malattia» - ci si può assentare dal lavoro : I postumi della sbornia sono una «malattia». Lo ha stabilito un tribunale tedesco, pochi giorni dopo l'inizio del tradizionale Oktoberfest, il festival della birra di Monaco. I giudici della Corte d’Appello di Francoforte sul Meno hanno esaminato il caso di un’associazione di consumatori schierata contro un'azienda che offriva integratori «anti postumi della sbornia». Secondo il tribunale, questi ...

La Marrone tace sulla malattia - lo staff sulla salute della cantante : 'Basta menzogne' : Emma Marrone è stata davvero operata per rimuovere un tumore all'utero che l'ha colpita per la terza volta in 10 anni? È questa la domanda che si stanno facendo i fan della salentina da qualche giorno, e più precisamente da quando le riviste e i siti hanno cominciato a parlare del problema di salute che ha costretto l'artista a fermarsi per un breve periodo. Se l'ufficio stampa della cantante ha etichettato come "fake" le notizie che stanno ...

Licenziamento per malattia illegittimo : ecco la sentenza della Cassazione : Licenziamento per malattia illegittimo: ecco la sentenza della Cassazione È risaputo che le sentenze della Corte di Cassazione sono in grado di costituire “precedenti” di rilievo, ai quali i giudici di grado inferiore – per decidere su casi simili – dovrebbero conformarsi o comunque di cui dovrebbero tener conto. Come nel caso del Licenziamento per malattia, recentemente definito illegittimo dalla Suprema Corte. ...