La fidanzata di Manuel Bortuzzo | Sedici anni sono pochi Quando saranno liberi | lui

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Martina Rossi non è voluta andare in tribunale. È rimasta a casail giudice ha emesso la sentenza per i due ragazzi, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, che hanno sparato a. Come riporta il Messaggero, ladel 20enne che quella notte tra il 2 e il 3 febbraio è rimasto paralizzato alle gambe non condivide la condanna. “Non è giusto. La battaglia diper la normalità è ancora lunga. Loro fra 16macome starà?”, si chiede Martina. Per lei, cheè avvenuto l’incidente era lì, accanto al suo ragazzo, 16”. Martina lo choc non l’ha ancora superato. La madre Cristina racconta al Messaggero: “Non ha più voluto nuotare. Ha smesso di andare in piscina, la sua passione da...

Gazzettino : #manuel bortuzzo, 16 anni agli aggressori. La #fidanzata: «Sono pochi» - canaledieci : ? #ProcessoBortuzzo Il gup di #Roma ha condannato a 16 anni di carcere i due giovani che il 2 febbraio scorso aggr… - RADIOBRUNO1 : Condanna a 16 anni di carcere per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, accusati di duplice tentato omicidio, dopo l’… -