La concessione del telefono di Andrea Camilleri | riprese film a Ragusa

Primo ciak per il film La concessione del Telefono - dopo Montalbano un altro romanzo di Camilleri arriva in TV : Sono appena iniziate le riprese del film La Concessione del Telefono, ispirato all'omonimo romanzo di Andrea Camilleri. A darne notizia è Ragusanews.com. dopo La Mossa del Cavallo e La Stagione della Caccia, entrambi prodotti da Palomar per Rai1, torna la Vigata storica raccontata dal celebre scrittore di Porto Empedocle. E proprio Palomar di Carlo degli Esposti, produrrà il nuovo film, anch'esso destinato alla rete ammiraglia della Rai, che ...

Dario Franceschini ha confermato la procedura di revoca della concessione dell’Abbazia di Trisulti alla fondazione sovranista di Steve Bannon : Il ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini ha annunciato di voler proseguire la procedura di revoca della concessione ministeriale dell’Abbazia di Trisulti, che era stata data a una fondazione di Steve Bannon, ex capo stratega di Donald Trump.

Atlantia - salvataggio Alitalia solo senza il ritiro della concessione autostrade. Il disastro di Di Maio e M5s : Prosegue il braccio di ferro tra Atlantia e il M5s: la holding del gruppo Benetton si dichiara pronta a tirarsi indietro per il salvataggio di Alitalia in mancanza di un piano di rilancio efficace e per l'eventuale cancellazione della concessione per Autostrade per l'Italia. Atlantia ha reso note le

Rdc : Delrio - ‘concessione per reati gravi solo con ravvedimento’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Il gruppo del Pd, con una interrogazione a firma Madia, Serracchiani e Verini, ha presentato una interrogazione sul caso di Federica Saraceni -condannata per concorso nell’omicidio di Massimo D’Antona- alla quale, anche per norme contorte del provvedimento sul reddito di cittadinanza è stato concesso lo stesso reddito. La Lega, che votò e approvò il provvedimento, ora inscena una protesta ...

Conte al varo del nuovo ponte sul Polcevera : "La rinascita di Genova si sta concretizzando. La revoca della concessione va avanti" : Alla posa della prima trave, il premier sottolinea l'impegno del governo a lavorare affinchè la manutenzione delle infrastrutture sia "un imperativo morale categorico". Sul rapporto con Aspi "non faremo sconti ai privati"

Autostrade - Conte : “Procedimento in corso è per la caducazione della concessione”. Posato il primo pezzo del ‘nuovo’ ponte Morandi : “Il procedimento in corso è per la caducazione”. Nel giorno in cui ‘nasce’ il primo pezzo del nuovo viadotto sul Polcevera, con la posa dell’impalcato sulle pile 5 e 6, il premier Giuseppe Conte parla dell’iter per la revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia. “È un procedimento complesso anche perché acquisisce di volta in volta nuove perizie e i materiali delle inchieste anche di quella ...

Ponte Morandi : Di Maio pronto alla revoca della concessione ai Benetton : Il leader M5S, neo Ministro degli Esteri, annuncia di voler continuare con la revoca alla società, dopo le scoperte fatte dagli investigatori sul crollo del Ponte Morandi. La holding della famiglia veneta: "Pronti a tutte le iniziative necessarie".Continua a leggere

Ponte Morandi : il Pd parla di revisione (e non revoca) della concessione. Il titolo Atlantia vola : Il Pd si allea con i Cinque Stelle, si cambia rotta sulla concessione ad Autostrade e il titolo di Atlantia vola. Lo scrive Libero. Un anno fa, all’indomani del crollo del Morandi, il governo giallorosso annunciò la revoca della concessione ad Autostrade. Ora tutto cambia, per lo stop del Pd. Si parla di revisione dei contratti e non più di revoca e il titolo schizza. Il titolo Atlantia ha chiuso a 24,61 euro. Un salto dell’1,4% che lo ...