La carta d' identità di Gesù | il post virale di Radio Maria

Radio Maria posta sui social la carta d'identità di Gesù "Statura alta e capelli divini" : “Nato il 25 Dicembre a Betlemme, in Palestina. Statura alta, capelli divini”. Così viene descritto Gesù nella carta d’identità pubblicata su Facebook da Radio Maria, l’emittente Radiofonica cattolica italiana. Il post ha scatenato molti commenti ironici e tante polemiche. Secondo Radio Maria, la cittadinanza di Gesù sarebbe “cielo, terra e ogni luogo”, mentre la sua residenza ...

La foto sulla carta d’Identità non gli piace allora la sostituisce con un selfie - quello che gli succede dopo è impensabile : Un uomo di 52 anni ha deciso di sostituire la foto che aveva da anni sulla carta d’identità con una più recente. L’uomo, originario di Foggia, si è scattato un selfie e lo ha messo sul documento d’identità. Incurante di ciò che aveva fatto ha deciso di andare in vacanza a Ischia con tutta la famiglia. Al momento del check-in in albergo ha presentato la carta d’identità con la sua foto con un bellissimo ...

M5S - dissidenti pubblicano la carta di Firenze per una 'rinascita identitaria coerente' : La cosiddetta Carta di Firenze, basata su tre questioni pungenti, quali il superamento del capo politico, una maggiore democrazia e trasparenza sulla proprietà della piattaforma Rousseau al Movimento Cinque Stelle, è stata pubblicata online. Essa porta la sigla di tutti i grillini diventati 'nemici' del leader Luigi Di Maio per aver costituito una nuova maggioranza con il Partito Democratico, quello stesso partito a cui non ha risparmiato ...

Manovra - arriva la carta unica : si potrà fare tutto (anche pagare) con carta d’identità elettronica : Il governo vuole introdurre la carta unica: una tessera da utilizzare come documento d'identità, patente di guida, tessera sanitaria e anche strumento di pagamento e per prelevare contanti. La novità, annunciata a Fanpage.it dal sottosegretario al Mef, Alessio Villarosa, è che potrebbe non servire una nuova tessera da fornire ai cittadini, ma sarà possibile fare tutto attraverso la carta d'identità elettronica.Continua a leggere

carta unica d’identità e pagamenti : come funziona e a chi verrà assegnata : Carta unica d’identità e pagamenti: come funziona e a chi verrà assegnata Una Carta unica che raggruppi tutti i documenti personali ma che possa essere utilizzata anche per i pagamenti elettronici: l’idea è stata esposta dal sotto segretario all’Economia pentastellato Alessio Villarosa. Carta unica: documenti e pagamenti Il progetto “Carta unica” è allo studio del governo: avrebbe lo scopo di incentivare l’uso della moneta elettronica ...

Pagamenti elettronici - il Tesoro lancia l’idea di una carta unica che varrà come bancomat - tessera sanitaria e identità digitale : Per incentivare i Pagamenti elettronici anche tra la popolazione anziana, meno abituata ad utilizzare i bancomat, potrebbe arrivare una “carta unica” che dentro avrà “carta d’identità, tessera sanitaria, identità digitale e possibilità di attivare in conto di pagamento presso qualsiasi sportello bancario o postale”. Ad anticiparlo al Sole 24 Ore, confermando al tempo stesso il piano per garantire un bonus a chi ...

Milano - rifiuta di affittare casa alla ragazza meridionale : “Io salviniana - razzista al 100%. Ciò che conta è la sua carta d’identità”. L’audio : “Guardi, glielo dico da lombarda, da salviniana. Sono razzista al 100%. Lei è meridionale, non è svizzera, non è la stessa cosa”. È parte del contenuto di un messaggio vocale Whatsapp che una signora di 50 anni di Robecchetto con Induno, in provincia di Milano, ha inviato a una 28enne nata a Foggia dopo averle detto di non volerle affittare casa proprio perché meridionale. L'articolo Milano, rifiuta di affittare casa alla ragazza ...

Selfie con il figlio del boss - Salvini : "Ne faccio migliaia - non chiedo la carta d'identità" : “faccio migliaia di foto ogni giorno, non chiedo la carta d’identità a chi mi ferma per strada”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini.Salvini si riferisce ad un Selfie pubblicato su Facebook da Antonio Matrone, detto Michele, figlio di Franchino “a belva”, uno dei killer più spietati alla corte di Pasquale Galasso e Carmine Alfieri a Scafati, nel Salernitano, condannato all’ergastolo ...