Koulibaly | «Qui | tutti i venditori ambulanti senegalesi si chiamano Koulibaly»

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 11 ottobre 2019)difende Napoli nella sua intervista all’Equipe «Napoli è l’opposto di quello che raccontano» Esordisce il difensore senegalese, parlando del suo arrivo nel 2014. Nonostante abbia subito diversi episodi di razzismo in giro per l’Italia Kalidou afferma che Napoli è diversa «Sono stato molto ben accolto, la mia famiglia si sente bene, come i miei amici quando vengono a trovarmi» Ma non solo per lui, non solo perché lui è un personaggio, Napoli è accogliente con«Qui,si. Si sentono accettati, sono felici e non hanno nessun problema» L'articolo: «Qui,si» ilNapolista.

Andycramp3 : RT @sscnapoli: ?? @kkoulibaly26 “Felice di essere tornato qui, ma domani voglio dare il 200%” ???? - n3m0scrapbook : RT @areanapoliit: Koulibaly: 'Il verso della scimmia non lo farebbero mai in mia presenza!' LEGGI QUI - - areanapoliit : Koulibaly: 'Il verso della scimmia non lo farebbero mai in mia presenza!' LEGGI QUI - -