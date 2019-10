Koulibaly | “Napoli città dell’amore | la sua bellezza non si può spiegare in un’ora!

Alvino : “Napoli formazione anti-Brescia - simile a quella vista col Lecce. Netto il fallo su Llorente bisognava protestare subito. Multa Koulibaly …” : Alvino sul fallo subito da Llorente e sulle ultime di formazione per Napoli-Brescia Il giornalista di TV Luna Carlo Alvino , è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”, per parlare del fallo su Llorente e per qualche notizia sulla possibile formazione azzurra contro il Brescia. Ecco quanto ha detto: “ Multa per Koulibaly? Sono questioni interne al club, c’è un regolamento e vedremo se la ...

Koulibaly : “Napoli non ti tollera - ti ama! Autogol? Mi sono ripreso in fretta. Quel giorno i napoletani…” : Koulibaly: “Napoli non ti tollera, ti ama! Autogol? Mi sono ripreso in fretta”. Intervista del difensore a ‘Il Corriere dello Sport’ Koulibaly: “Napoli non ti tollera, ti ama! Autogol? Mi sono ripreso in fretta. Quel giorno i napoletani…”. Intervista del difensore azzurro rilasciata ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’. Vi proponiamo alcuni passaggi. Oltre mezzo secolo fa, Martin ...